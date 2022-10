El discurso del «descondenado» Luiz Inácio Lula da Silva ha ido incrementando su nivel de radicalismo en los últimos días en busca de afianzar su voto y conseguir la victoria electoral en la segunda vuelta presidencial a celebrarse el último domingo de octubre. Veamos algunos de estos aspectos que refuerza su campaña.

Una de las propuestas de Lula más preocupantes es la de regular los medios de comunicación, tal cual como lo hizo el chavismo cuando aprobó la «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia en Venezuela». Apoyándose en la guerrilla judicial que le quitó la condena por corrupción, ya existen hasta presos políticos por delitos de «opinión». En la última semana, solicitó al Poder Judicial la censura de más de 30 cuentas de redes sociales de personas y organizaciones que son contrarias al comunismo, bajo el argumento, precisamente, del discurso de odio y la difusión de noticias falsas en su contra. Si el Poder Judicial censura estas cuentas, como ya lo ha hecho en el pasado con varios periodistas, sería el golpe más violento contra la libertad de expresión del siglo XXI en Brasil.

En cuanto a la vaga idea de que el Partido de los Trabajadores (PT) se fue al centro con la candidatura de Geraldo Alckmin como vicepresidente de Lula, no queda más duda sobre lo que ya era un secreto a voces: todos se unieron en función del socialismo radical. En una entrevista en televisión al líder de las organizaciones de la izquierda radical, PSOL y el MTST, Guilherme Boulos, este fue preguntado si las ideas liberales en cuanto a la economía de Alckmin fueron incorporadas al plan de gobierno, la respuesta de Boulos fue categórica: «Alckmin fue puesto como expresión de un frente democrático anti-Bolsonaro. En ningún momento las ideas liberales fueron incorporadas al plan de gobierno.» A esto hay que sumar que Lula no ha publicado su propuesta formal para la economía. En cualquier caso, no sería una sorpresa que proponga el control de la economía desde el Estado y lo coloque como el gran «creador de empleos» aumentando radicalmente el gasto público.

Lula ha elogiado en su campaña, una y otra vez, al Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MTST), el cual es muy querido por Nicolas Maduro en Venezuela. Esto, en contraposición al agronegocio, el cual ha sido muy beneficiado con el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. En una entrevista de televisión, Lula llamó «fascistas» a los productores agrícolas. Mientras que el MTST ha sido famoso por invasión y destrucción de propiedad privada, así como la promoción del vandalismo como método de acción política.

Y lo que más le pesa a Lula en su campaña es el cristianismo brasileño. Si bien es cierto que por medio de la propagación de la Teoría de la Liberación las bases del PT fueron creadas dentro de la Iglesia católica y hasta el sol de hoy mantiene infestada a la jerarquía religiosa en buena parte del territorio nacional, los católicos han venido rebelándose contra la promoción del aborto que Lula da Silva ha propuesto en su campaña. El padre Kelmon, abanderando la defensa de la vida en los debates presidenciales, hizo mucho daño a la presencia de Lula, influyendo en el hecho de que no pudiera ganar en primera vuelta. Tanto ha sido así, que Lula luego de decir que el aborto debía ser una política de salud pública, ahora se ha manifestado en contra del aborto. Sin embargo, esto no ha calado bien dentro de la sociedad, luego de haber promovido por tanto tiempo esta pauta principal del feminismo radical en su campaña.

Continuando con lo religioso, Lula ha sido un aguerrido defensor de Daniel Ortega en Nicaragua, y su discurso contra padres y pastores, personificado también por los insultos proferidos al padre Kelmon en vivo por televisión nacional, ha desatado una nueva ola de ataques contra la Iglesia en los últimos días. Hay que recordar que el PT ha sido uno de los más vehementes promotores de ataques a las Iglesias, por lo que se espera que de ganar Lula en la segunda vuelta, active una persecución contra líderes del cristianismo como ocurre en Nicaragua. Este temor ha sido tan manifestado por la población, que el Poder Judicial, último reducto del poder de la izquierda en el país, ha prohibido la difusión de fotos de Lula con Daniel Ortega en las redes sociales de líderes de la derecha conservadora de Brasil, como los hijos del presidente Bolsonaro.

Todas estas acciones han despertado el miedo en la población. Es oportuno resaltar a estas alturas que en la primera vuelta, el presidente Bolsonaro derrotó con 69 % de los votos a Lula da Silva en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, en el cual llegan a diario al menos 600 venezolanos, según lo informó el primer mandatario en su último discurso de la ONU. De allí que los venezolanos y cubanos emprendieron una campaña para difundir sus testimonios a los brasileños y alertar sobre las consecuencias del proyecto de poder que quiere Lula para Brasil. La familia presidencial y líderes de la derecha han sumado a la campaña con más fuerza la realidad de lo que pasa en Venezuela y otros países gobernados por los amigos de Lula.

Apenas quedan dos semanas de campaña y la izquierda ya no puede esconder más sus verdaderas intenciones.