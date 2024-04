El magistrado Alexandre de Moraes intentó de diferentes formas silenciar lo que se discute en la red social, hoy llamada X. Llevó a cabo diversas tácticas que oscilaron entre exigir a Twitter revelar datos personales sobre sus usuarios, hasta censurar temas de conversación políticos y de procedimientos electorales. Todo esto, por su empeño de acabar con la libertad de expresión como lo ha querido hacer con todo el entorno digital de Brasil.

Los detalles fueron revelados en una nueva entrega de los “Twitter Files” que Elon Musk facilitó a distintos periodistas desde que compró la plataforma. Así, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) queda desenmascarado —una vez más— al querer acabar con toda muestra de descontento contra el actual gobierno de socialista de Lula da Silva, así como de simpatía hacia la anterior gestión del Jair Bolsonaro. Presionó a la antigua directiva de la plataforma y presentó demandas para hacer cumplir sus exigencias.

Solamente uno de los episodios describe cómo en enero del año 2020 el asesor legal de Twitter en Brasil, Rafael Batista, envió un correo electrónico a sus colegas sobre una investigación policial en su contra “por negarse a proporcionar datos personales de usuarios de Twitter a la Fiscalía del Estado de São Paulo”. Ese fue el inicio de una desafortunada disputa que lo presionó para que la compañía entregara datos cuando esto no estaba contemplado en ninguna ley.

TWITTER FILES – BRAZIL

Brazil is engaged in a sweeping crackdown on free speech led by a Supreme Court justice named Alexandre de Moraes.

De Moraes has thrown people in jail without trial for things they posted on social media. He has demanded the removal of users from social…

— Michael Shellenberger (@shellenberger) April 3, 2024