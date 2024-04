Las cosas se están poniendo serias con la intromisión de la inteligencia artificial (IA) en el mundo de la música. Artistas como Katy Perry, Nicki Minaj, Camila Cabello, Sam Smith y Billie Eilish firmaron una carta para exigir a los desarrolladores dejar de usar esa tecnología “para infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos”.

Esta es una de las advertencias más relevantes en la industria porque si bien varios cantantes como Sting ya se habían manifestado al respecto, esta vez se trata de un texto respaldado por más de 200 famosos que va dirigido a empresas que desarrollan la IA, cuyas herramientas han permitido que entusiastas de Internet creen temas de artistas que ellos nunca cantaron. Incluso Carlos Gardel, John Lennon y hasta Michael Jackson volvieron del más allá para interpretar canciones que en vida quizás nunca hubieran grabado.

Por ende, hay preocupaciones de que solo falte un paso para el reemplazo de cantantes humanos por voces creadas con inteligencia artificial. Es una inquietud que también existe entre actores de Hollywood, puesta incluso sobre la mesa por el comediante Jimmy Kimmel durante la entrega de los premios Oscar el mes pasado. Esta vez, el pedido de los cantantes, difundido por Axios, pasa por detener “el uso depredador de la inteligencia artificial para robar voces e imágenes de artistas profesionales, violar los derechos de los creadores y destruir el ecosistema de la música”.

Para los artistas no basta con que plataformas como YouTube apliquen principios para que la inteligencia artificial se use “de manera responsable” en la música. Tampoco que en los premios Grammy trataran de poner un muro de contención para que “solo los creadores humanos sean elegibles para ser considerados, nominados o ganar un premio”.

Los cantantes realmente parecen preocupados, y con ellos, el resto del gremio artístico norteamericano. Por ejemplo, el tema Heart on My Sleeve con las voces de Drake y The Weeknd, fue eliminado de YouTube, pero dejó encendida la alarma de todo lo que podrá hacer la inteligencia artificial en pocos meses, ya que de por sí, hay programas que no solo crean de la nada temas musicales, otros usan la voz de alguien anónimo y la transforman hasta sonar como un artista famoso. El resultado es impresionante.

And just like that. The music industry is forever changed.

I recorded a verse, and had a trained AI model of Kanye replace my vocals.

The results will blow your mind. Utterly incredible. pic.twitter.com/wY1pn9RGWx

— Roberto Nickson (@rpnickson) March 26, 2023