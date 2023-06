Hace poco, una nueva canción de los artistas estadounidenses Drake y The Weeknd se volvía viral en las redes sociales. Era la colaboración que muchos fanáticos esperaban y, ciertamente, no defraudó. El tema llamado “Heart on My Sleeve” tuvo tanto impacto que creadores de contenido en distintas plataformas la comenzaban a usar sin parar. Sin embargo, ni Drake ni The Weeknd entraron a un estudio de grabación para crear este tema. No hubo tal dueto porque no eran ellos quienes cantaban. Se trataba de música creada con inteligencia artificial por un programa que los suplantó de una manera casi imperceptible.

El responsable fue Gostwriter977, un usuario de TikTok, quien días antes anunciaba el gran “lanzamiento” luego de crearlo con un software especial. Aunque la industria de la música quiso evitar el avance de la inteligencia artificial eliminado algunos videos con el tema, todavía puede escucharse tanto en esa red social como en YouTube.

Esto lleva a la conclusión de que cada vez es más difícil distinguir entre qué es real y qué es producto de la inteligencia artificial. Nadie se hubiera imaginado que dicha canción era falsa si su creador no lo hubiera comentado. Ahora, en los premios Grammy tratan de armar un muro de contención para evitar este y otros fraudes en sus próximas ediciones. Ponen sus esperanzas en nuevas pautas éticas para aceptar solamente trabajos que tengan una contribución “significativa” de humanos.

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos publicó las reglas de este año. Allí indica que “solo los creadores humanos son elegibles para ser considerados, nominados o ganar un premio Grammy. Una obra que no contenga autoría humana no es elegible en ninguna categoría”. En caso de que el material cuente con inteligencia artificial, solo son elegibles si el “componente de autoría humana del trabajo presentado es significativo”.

La industria de la música quiere replicar —en menor medida— lo que intenta hacer la ONU al apoyar la creación de una agencia para supervisar la inteligencia artificial. Es innegable que esta tecnología amenaza con tomar cada vez más espacios. Lo que podría llegar a pasar, ya fue advertido por más de 1000 expertos en una carta donde pidieron frenar avances por ser una “amenaza para la humanidad”.

La inteligencia artificial ayudó recientemente a crear un nuevo mapa celular del pulmón, y previo a eso, una influencer la usó para crear una versión de sí misma que se vuelve “novia” de quien pague un dólar por minuto para hablar con ella. Aunque en el primer caso es un punto a favor para la medicina moderna, en el segundo se trata de un extraño experimento que vuelve difusos los límites con la ficción. También hay discusiones de cómo la inteligencia artificial podría invadir la pornografía.

La estrategia de Universal Music Group (UMG) pasa por exigir a plataformas como Spotify y Apple Music bloquear softwares de inteligencia artificial que puedan rastrear y usar su música, la compañía quiere defender a capa y espada los derechos de autor. Según Financial Times, la discográfica ha estado enviando peticiones de retirada de contenidos “por doquier”.

Yendo al detalle, hay programas disponibles como Dance Diffussion, Jukebox, MusicML, que permiten crear música con inteligencia artificial y confundir a los oídos más profesionales. Hacerlo no es tan difícil, dijo Roberto Nickson, cofundador de la plataforma MV3 en un video explicativo que publicó en Twitter. Es decir, no faltaría nada para creer que artistas como Michael Jackson o Amy Winehouse volvieran a la vida para sacar nuevos discos. Los Beatles están a punto de hacerlo luego de dejar su “última canción” en el tintero por casi 30 años.

Algunos artistas como el rapero Jay Z decidieron tomar el asunto por sus propias manos y exigir la eliminación de canciones en las que se usa falsamente su voz. Pero esta revolución musical es difícil de contener. “No saber exactamente lo que va a significar o hacer en los próximos meses y años me hace pensar y preocuparme. Pero reconozco absolutamente que va a ser parte de la industria de la música y la comunidad artística y la sociedad en general”, admitió el CEO de Recording Academy, Harvey Mason jr.

And just like that. The music industry is forever changed.

I recorded a verse, and had a trained AI model of Kanye replace my vocals.

The results will blow your mind. Utterly incredible. pic.twitter.com/wY1pn9RGWx

— Roberto Nickson (@rpnickson) March 26, 2023