La irrupción de las herramientas de lo que se conoce como “inteligencia artificial” abrió un debate en todos los ámbitos de aplicación. ¿Terminará esto perjudicando a los periodistas que escriben artículos? ¿Comenzarán a publicarse libros hechos por sistemas de computadora? Muchas fueron las preguntas que la sociedad y los medios comenzaron a debatir, pero una llamaba la atención especialmente, especialmente por la utilización de los recursos grabados de los artistas muertos. ¿Es ético “hacer cantar” una canción a alguien sin su consentimiento? Y, sobre todo, ¿tendrán demanda estas reversiones de canciones interpretadas por los músicos fallecidos?

Como era de esperar, no pasó demasiado tiempo para que comiencen los experimentos más insólitos, que ya desembarcaron en las redes sociales. Sin embargo, aunque suman una buena cantidad de vistas, estas canciones con inteligencia artificial no han sido más que una curiosidad para escucharlas una vez y listo. Por ahora, estas versiones no han sido ninguna revolución artística ni nada que se le parezca. Repasamos algunas de las más curiosas.

Con la obtención de la tercera copa del mundo, Argentina cantó hasta el hartazgo Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, de la banda La mosca. Mediante la inteligencia artificial, a pesar de haber fallecido en 1935, Carlos Gardel “interpretó” la canción que habla de Diego Maradona, Lionel Messi, Malvinas y todas cosas que ocurrieron después de su muerte. Al “zorzal criollo”, también le hicieron cantar Flaca, de Andrés Calamaro, pero, lógicamente, en versión tanguera.

Aunque mezclar a Gardel y La mosca es medio tirado de los pelos, hay otras canciones que fueron abordadas de una perspectiva de afinidad musical. Es sabido que los miembros de la banda británica Oasis son fanáticos de los Beatles. Incluso el estilo de los 4 de Liverpool está muy presente como influencia en una de las bandas más importantes de la década del noventa. Puede que por eso escuchar a John Lennon interpretar Wanderwall suene bastante natural, incluso ameno.

Cuando My heart will go on, de Céline Dion, sonó en todo el mundo con el lanzamiento de Titanic en 1997, Freddie Mercury llevaba seis años muerto. Sin embargo, el experimento de computadora dejó en claro que el cantante de Queen podría haber sido, sin lugar a dudas, una de las voces de las típicas baladas cinematográficas noventistas, que tanto se pusieron de moda en esa época. ¿Habría recibido esta clase de ofertas? ¿Las hubiera aceptado Mercury, como si hizo su amigo Elton John? Aunque esto no tendrá nunca respuesta, al menos hoy nos damos una idea de como hubieran sonado esas canciones.

https://www.youtube.com/watch?v=H3Sky9lF6ig

Aunque los temas más comentados se tratan de las voces de artistas fallecidos al momento del lanzamiento de las canciones, existen algunas versiones cuyos cantantes en vida coincidieron con el apogeo de esas melodías. ¿Habrá cantado alguna vez Careless whisper Michael Jackson en la ducha o escuchándola por la radio? Seguramente sí. Por como vemos que suena, seguramente hubiera sido un éxito en su voz, como lo fue con George Michael. Pero, como dijimos, su versión de “ultratumba” no fue más lejos que una curiosidad de internet. Afortunadamente, cuando la gente decide escuchar estas canciones, lo hace con sus intérpretes originales.