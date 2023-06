Como ocurre con la mayoría de las cosas que se propugnan en nombre del progreso social, el agresivo impulso de la izquierda a la tecnología de los vehículos eléctricos olvida convenientemente las vidas de los más afectados por ella.

“Bajo mi mandato, el gran viaje por carretera estadounidense va a estar totalmente electrificado. Y ahora, a través de una desgravación fiscal, se pueden conseguir hasta 7500 dólares en un nuevo vehículo eléctrico”, exclamó Biden durante una sesión fotográfica en un reluciente Hummer eléctrico. Apuesto a que esa desgravación fiscal será muy útil cuando el estadounidense medio se vea obligado a comprar un VE (vehículo eléctrico) de 60000 dólares después de que se prohíban totalmente los coches de gasolina.

A los izquierdistas les encanta insistir en la necesidad a vida o muerte de eliminar todo lo que no sea eléctrico. Actualmente, Biden está poniendo sus miras en un mandato de emisiones que podría limitar gravemente la accesibilidad de los coches de gas a los ciudadanos de cuello azul. La administración justifica su control del mercado afirmando que es lo más “equitativo”.

La Secretaria de Energía, Jennifer Granholm, anunció: “Las históricas leyes de energía limpia del presidente Biden están haciendo posible que pongamos más VE (vehículos eléctricos) en la carretera ampliando la infraestructura de recarga en las comunidades desatendidas, al tiempo que reducen la ansiedad por la autonomía y el coste entre los conductores que quieren pasarse a la electricidad”.

Estoy seguro de que la propia Granholm viajó a esas comunidades desatendidas para ver qué les produce a esas personas “ansiedad por el coste”. Por alguna razón, no creo que los vehículos eléctricos estén ni remotamente en sus mentes.

El Secretario de Transporte, Pete Buttigieg, afirmó que utilizaría 1.000 millones de dólares de la risiblemente bipartidista ley de infraestructuras para “deconstruir el racismo que se incorporó a las carreteras”. El Sr. Pete es una de las élites que celebraron las inmensas subidas de los precios de la gasolina, ya que eso significaba de alguna manera que más gente se inclinaría a comprar vehículos eléctricos. Desde entonces, ha estado trabajando duro para desegregar las carreteras y combatir los baches sistémicamente opresivos.

De lo que no se dan cuenta estos miopes activistas de sillón es de que su absolutismo verde en realidad fomenta la desigualdad. ¿Saben lo que se está haciendo para saciar su necesidad de todas esas baterías eléctricas?

Esclavitud y trabajo infantil.

No, no estoy siendo hiperbólico. En la República Democrática del Congo (RDC), los llamados mineros “artesanales” trabajan en condiciones extremadamente peligrosas para extraer cobalto y níquel, elementos cruciales en la producción de baterías que se ven en coches eléctricos como Teslas, Fords y VWs. Hombres, mujeres y niños vagabundean bajo un calor extenuante y mueren en derrumbes de pozos mineros mientras las milicias que los “reclutaron” en pueblos de todo el país los observan con indiferencia. En el mejor de los casos, estos trabajadores reciben uno o dos dólares al día por su penoso trabajo.

