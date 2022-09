Por más que desde la Casa Blanca se hable de energías limpias y se firmen planes millonarios para supuestamente impulsarlas, el afán por su apresurada adopción termina dejando grandes fallas y contradicciones. California es un ejemplo de ello, el estado anunció en días recientes la prohibición de venta de vehículos nuevos con motores a base de combustible a partir del año 2035.

Mientras tanto, la adopción de vehículos con cero emisiones deberá ser gradual. Es decir, para el año 2026, el 35 % de los vehículos nuevos que se vendan en California deberán ser de este tipo. Así, hasta completar el 100 %. Sin embargo, es evidente que cuando surjan imprevistos en términos energéticos, los ciudadanos se quedarán prácticamente con nulas posibilidades de movilizarse. No solo ellos, el transporte terrestre también forma parte de una larga cadena de abastecimiento de distintos productos que puede salir perjudicada.

Toda esta reflexión surge a raíz de las restricciones que deberán cumplir los ciudadanos californianos debido a una ola de calor que podría empeorar a partir del 31 de agosto, según un comunicado de California ISO, operador del servicio de energía eléctrica. Por eso, el estado pide reducir el uso de electricidad, sobre todo entre 4:00 pm y 9:00 pm. Deberán apagar luces, ajustar aires acondicionados y por supuesto, «evitar el uso de grandes electrodomésticos y la carga de vehículos eléctricos».

La medida viene del mismo estado que obligará a todos a comprar autos eléctricos para 2035. «Así es como se ve el control demócrata, y lo quieren en todo el país», remarcó en redes sociales el congresista Steve Scalise.

California is now telling people to “avoid using large appliances and charging electric vehicles” from 4-9pm.

This from the same state that’s going to force everyone to buy electric cars by 2035.

This is what Democrat control looks like—and they want it nationwide. What a joke. pic.twitter.com/8tS3KsQWqR

— Steve Scalise (@SteveScalise) August 31, 2022