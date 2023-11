Eric Adams, el alcalde de Nueva York, tuvo que cancelar un viaje a Washington DC cuando supo que el FBI allanó la casa de Brianna Suggs, una de sus principales recaudadoras de fondos para la campaña electoral con la que planea reelegirse en 2025. De comunicar reuniones en el Congreso y la Casa Blanca para abordar la crisis migratoria en la ciudad que dirige, su equipo pasó al silencio absoluto por el allanamiento.

Adams, rodeado de polémicas en los últimos meses por la saturación de albergues para migrantes y sus súplicas al presidente Joe Biden para que aborde la crisis en la frontera sur, regresó apresuradamente a Nueva York “para ocuparse de un asunto”, dijo un portavoz del alcalde reseñado por The New York Times.

Lo poco que menciona su equipo es que “cumplirán con cualquier consulta, según corresponda”, pero eso no logra evadir las preguntas sobre el allanamiento. El alcalde de Nueva York no deja de aparecer en las primeras planas de medios estadounidenses por sus continuas decisiones objetables desde el punto de vista ético y que no solo se relacionan con la gestión de la crisis en los albergues para migrantes. En julio de este año anunció becas de periodismo solo para personas de color porque, según su parecer, “la raza jugó un factor en la cobertura de noticias” sobre él por ser negro.

Suggs ha logrado recaudar “más de 2,5 millones de dólares” para la campaña a la reelección de Adams en 2025, según The New York Times. Además, en su perfil de LinkedIn indica que entre 2019 y 2021 gestionó las actividades de recaudación de fondos del entonces candidato demócrata a la alcaldía. Desde ese año, es la encargada “de organizar y gestionar actividades de recaudación de fondos para el Comité Demócrata del Condado de Kings, para garantizar el éxito del partido”.

Sin embargo, el allanamiento trajo un fuerte hermetismo alrededor de Suggs. Es decir, no hay un pronunciamiento oficial sobre algún tipo de sospechas o por qué el FBI tomó esa acción. Lo que se pudo conocer a través de una tercera persona con conocimiento de la redada, es que agentes de uno de los escuadrones de corrupción pública en la oficina del FBI en Nueva York interrogaron a Suggs durante el registro de su casa.

Mientras tanto, el alcalde demócrata solo publica mensajes en X que nada tienen que ver con el asunto. El último es sobre una campaña de seguridad a favor de peatones sobre ciclistas a medida que finaliza el horario de verano y “las calles se vuelven más peligrosas”.

Pero hay muchas interrogantes sobre esta persona y su empresa Suggs Solutions LLC, a quien la campaña a la reelección de Adams le ha pagado 98.286,20 dólares en los últimos dos años, de acuerdo con registros financieros. Solamente por su primera campaña para la alcaldía recibió más 50.000 dólares.

We’re on track to hit a historic low for pedestrian fatalities on our streets, but one death is one too many — and the data shows us that when the clocks fall back, crashes go up. The #DuskToDarkness campaign will help keep our streets safe.

Read more: https://t.co/FiQBpgL5WD pic.twitter.com/5STeP7tiUb

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) November 2, 2023