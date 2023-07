Usando como excusa el color de piel, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que la ciudad entregará al menos 500.000 dólares en becas para “aumentar la diversidad en el periodismo”. Es decir, en la selección de los estudiantes no prevalecerá el mérito académico sino la ideología de la raza que tanto promueve el Partido Demócrata.

De acuerdo con el comunicado, se busca “ampliar el acceso a las oportunidades educativas para los estudiantes de color de la ciudad de Nueva York y aumentar la diversidad dentro del periodismo”. Aunque en realidad la iniciativa luce como una retaliación de Adams, quien hasta febrero pasado dijo que “la raza jugó un factor en la cobertura de noticias” sobre él, supuestamente por ser negro. “Soy un hombre negro que es alcalde, pero mi historia la interpreta gente que no se parece a mí”, dijo ante los medios.

El funcionario le atribuye a su color de piel la causa de las críticas referidas a su gestión. Pero su argumento resulta inválido, ya que sin importar su raza, son sus decisiones políticas las que están ocasionando problemas en la Gran Manzana. Por ejemplo, que apoyara la migración irregular que llega desde la frontera sur de Estados Unidos, así como lo hicieron en campaña Kamala Harris y Joe Biden, terminó saliendo caro y hoy esta “ciudad santuario” no se da abasto con las personas que necesitan refugio. El nivel de colapso es tal que Adams ha tenido que retractarse de lo que alguna vez defendió, al admitir que “no hay más espacio en la ciudad”.

Para reunir los 500.000 dólares para cubrir las becas, Adams activó una recaudación abierta “que permitirá a los estudiantes de color de la ciudad de Nueva York apoyar sus estudios universitarios y de posgrado en periodismo”. A eso le sumó el argumento de que “desafortunadamente, demasiadas salas de redacción todavía no se parecen a las comunidades que cubren, con comunidades negras, morenas, asiático-americanas y muchas otras comunidades subrepresentadas en nuestro cuerpo de prensa”.

Pero imponer la ideología de la raza por encima del mérito no es una política exclusiva del alcalde de Nueva York. Kelisa Wing, exjefa de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, en inglés), fue otra funcionaria de la Administración Biden para quien el principal pilar educativo estaba en criticar el “privilegio blanco”.

Para poner esa premisa en práctica ordenó que durante su gestión se incrementara en 1250 % la cantidad de libros infantiles de extrema izquierda que llenaron los estantes de las escuelas primarias, intermedias y secundarias bajo su autoridad. Sin embargo, fue destituida seis meses después precisamente por su evidente agenda progresista que catalizaba a través de la promoción de títulos como «¿Qué es el antirracismo?», «¿Qué es el privilegio blanco» o «¿Qué significa desfinanciar a la policía?».

Los cuestionamientos a las nuevas becas en Nueva York solo aptas para personas de raza negra no se hicieron esperar. “¿Por qué el alcalde de Nueva York está jugando a la política de identidad? Sin duda, un fondo de becas de periodismo debería estar abierto a TODOS los estudiantes de la ciudad de Nueva York. En cambio, excluye específicamente a los niños blancos con el pretexto de ‘diversificar’ los medios. Qué desmoralizador, básicamente dice que no cuentan”, cuestionó Natalya Murakhver, de la organización Restore Childhood.

Este es otro tema con el cual debe lidiar ahora Adams, tomando en cuenta que enfrenta un fuerte rechazo por decisiones como tener a Nueva York como ciudad santuario para la “atención de afirmación de género” o el proyecto de alojar migrantes en gimnasios de escuelas públicas.

Why is @NYCMayor playing identity politics? Surely a NYC journalism scholarship fund should be open to ALL NYC students. Instead it specifically excludes white kids under guise of "diversifying" media. How demoralizing, basically says they don't count.https://t.co/8EnSBeJCqd pic.twitter.com/GiixiaOuZL

— Natalya Murakhver (@AppletoZucchini) July 28, 2023