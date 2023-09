Por segundo día consecutivo, la ciudad de Eagle Pass, en Texas, ve cómo miles de migrantes cruzan masivamente desde México de forma irregular. Incluso antes del amanecer, era posible ver a personas atravesando el río con el objetivo de pisar Estados Unidos. Mientras tanto, la avalancha —por la que el gobernador Greg Abbott declaró la invasión— deja a su paso saldos lamentables de ahogamientos.

Las cifras dejan asentado que la crisis migratoria está en su peor momento. Según fuentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) en las últimas 24 horas se encontraron en la frontera más de 10000 migrantes que se dividen entre 8500 detenidos en EE. UU. por agentes policiales y 1600 ubicados en los puertos de entrada.

Dichos números permiten confirmar que en efecto, el país norteamericano se enfrenta a niveles “récord” de encuentros diarios, tal como indicó en su más reciente reporte Bill Melugin, periodista en la frontera sur estadounidense.

Es que si se revisan los números oficiales cuando el Título 42 aún estaba vigente, es posible ver que se registraron 211.999 encuentros en abril, lo que daría un promedio de 7066 por día. En paralelo, desde el lado mexicano el presidente Andrés Manuel López Obrador culpa a “las grandes potencias” y organismos internacionales como el Banco Mundial por el repunte migratorio. En resumen, ni AMLO, ni la Administración Biden se hacen cargo del problema.

Coordinated effort from cartels smuggling thousands of migrants to Eagle Pass overwhelming officials on the American side , sources say expect more migrants to make the journey to Eagle Pass traveling from Monterrey , Mexico @NewsNation pic.twitter.com/bLIi4VFnjL

Debido a la saturación de la capacidad de las autoridades migratorias para atender a tantas personas, se suspendió el procesamiento de vehículos y carga de trenes en el Puente 1 que comunica Piedras Negras (México) con Eagle Pass, en Texas. Forma parte del redireccionamiento de personal para ayudar a la Patrulla Fronteriza en la zona más crítica del sector.

¿Qué dicen desde la Casa Blanca? Muy poco. En lugar de responder a un periodista que consultó por la invasión en Texas debido a los cruces masivos, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, prefirió ignorar la interrogante y usar una especie de psicología inversa que solo empeora las denuncias por el mal manejo que el gobierno demócrata de Joe Biden le está dando al asunto.

Las consecuencias no solo la padecen los agentes policiales, la economía también está experimentando estragos, ya que al suspender el paso de trenes, la mervancía queda varada. Para la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) esas afectaciones tienen un costo de unos 500 millones de dólares. De acuerdo con dicha Cámara, cada carga que pasa por Ciudad Juárez hasta Eagle Pass lleva una media de 135.000 dólares en mercancía. En promedio cruzan 3429 cargas diarias.

UNBELIEVABLE: Karine Jean-Pierre just straight up REFUSED to answer questions from Fox News’ Peter Doocy after calling on him.

She cuts him off, shuts him down, and moves on. pic.twitter.com/pGyrqPhNj0

— Townhall.com (@townhallcom) September 21, 2023