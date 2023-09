El caos en la ciudad de Eagle Pass, Texas, es total, con miles de migrantes cruzando de forma irregular de México a Estados Unidos en las últimas horas. La Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) no se da abasto, mientras el gobernador Greg Abbott declara oficialmente la invasión y anuncia el despliegue de la Guardia Nacional de ese estado para atender la emergencia.

Durante los últimos meses se ha advertido que los cruces fuera de la ley están aumentando en la frontera sur. Los albergues saturados en Nueva York y las suplicas de ayuda estatal del alcalde Eric Adams evidencian que la situación está desbordada incluso a miles de kilómetros de la línea limítrofe.

Sin embargo, la actual aglomeración de migrantes bajo el puente de Eagle Pass vuelve a encender las alarmas. “Miles” serían de nacionalidad venezolana, según el reporte de Bill Melugin, periodista en la frontera sur estadounidense, quien considera la escena como un “deja vú”, ya que hace dos años, alrededor de 15000 ciudadanos haitianos se aglomeraban bajo el puente del sector Del Río durante otro episodio de cruces masivos ocurrido bajo la Administración Biden.

It’s a total free for all in Eagle Pass right now. Mass illegal crossing taking place for over an hour and a half. Almost 2 years to the day we saw 15,000+ Haitians under the bridge in Del Rio, we now have thousands of predominantly Venezuelans gathering under Eagle Pass bridge. pic.twitter.com/VkfUQnexGZ

— Bill Melugin (@BillMelugin_) September 20, 2023