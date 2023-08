Gran parte del condado de Maui, en Hawái, quedó reducido a cenizas tras los incendios que comenzaron el 8 de agosto y devoraron casas y demás construcciones a su paso. Muchos habitantes de la isla ahora no tienen hogar, recibieron pagos de apenas 700 dólares entregados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y manifiestan una molestia generalizada por la respuesta tardía de la Administración Biden.

El mandatario demócrata viajó a la isla pasados 13 días de los incendios, calificados como los más letales de los últimos 100 años en Estados Unidos. Pero lo que consiguió no fueron aplausos. Los hawaianos lo abuchearon y hasta le sacaron el dedo medio cuando su caravana recorrió las calles del condado. Y es que mientras la isla ardía, él se bronceaba en las playas de Delaware.

Antes del viaje a la playa, el presidente Joe Biden dijo que “no tenía comentarios” sobre la tragedia. Como resultado de esto, los republicanos en el Congreso anunciaron sus planes para investigar su manejo de los incendios en Hawái. En síntesis, hay mucho por dilucidar en lo que fue una sumatoria de desaciertos, paralelo a que durante años hubo advertencias respecto al riesgo de incendios en esa isla.

🚨 Maui residents gave Joe Biden a warm welcome to Hawaii today. “Here he comes after 13 days.” “F*CK YOU” pic.twitter.com/yJZgxKxL52 — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 22, 2023

Renuncia del jefe de emergencias

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes será el encargado de dar seguimiento a las averiguaciones. “La respuesta de los funcionarios federales, estatales y locales al catastrófico incendio forestal en Maui plantea serias preguntas, y los estadounidenses, especialmente aquellos afectados por esta tragedia, merecen respuestas”, cuestionó el presidente de esa instancia, el republicano James Comer.

La tarea de los republicanos en el Congreso pasa por garantizar que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera eficiente, evitando el riesgo de despilfarro o fraude, así como también velar por “la rendición de cuentas” respecto a estos fondos.

No obstante, más allá de los recursos, también hay cuestiones técnicas y que corresponden a la pasividad que hubo al momento de responder a los incendios. En pie se mantienen denuncias porque las alarmas no se activaron durante la emergencia y eso fue el detonante para la renuncia del director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Maui, Herman Andaya. Él defendió su decisión de no activarlas porque, a su juicio, eso podía provocar que los residentes costeros pensaran que el sonido indicaba un tsunami, haciéndolos correr hacia la tierra directo al fuego.

Hoteles de lujo para FEMA

Hasta los momentos las autoridades locales han reportado 115 muertos, 388 desaparecidos y pérdidas que al menos en la ciudad de Lahaina, representarán una reconstrucción estimada en 5520 millones de dólares. Un cifra que no olvidarán los contribuyentes y mucho menos las personas que quedaron sin hogar o con familiares fallecidos.

Entonces, no es descabellada la investigación que planean activar republicanos en el Congreso. Como si no fuera suficiente, trascendió que funcionarios de la FEMA se alojan en hoteles de lujo según el Daily Mail. Son tres hoteles cinco estrellas: Fairmont Kea Lani, Four Seasons y Grand Wailea Astoria, ubicados a unos 45 minutos por tierra de Lahaina y valorada en 1000 dólares la noche. Imágenes de estos empleados en dichos recintos confirman la información.

Pero previo a todo esto, hace casi 10 años, la Hawaii Wildfire Management Organization, advirtió al gobierno de ese estado que la zona alrededor de Lahaina era extremadamente propensa a los incendios por el tipo de terreno, los frecuentes vientos descendentes y la abundante hierba seca. Por otro lado, Hawaiian Electric, proveedora de energía, tenía instalaciones sobre esas zonas, pero la negligencia terminó en un daño catastrófico y ahora la empresa es demandada por no apagar su red ante las alertas meteorológicas. Esto también deja algo por sentado: lejos de una tragedia por causas naturales, el incendio en Hawái figura más como la consecuencia de muchos errores humanos.