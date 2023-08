Al presidente demócrata Joe Biden lo están criticando fuertemente en Estados Unidos. Es que se ha limitado a decir que “no tiene comentarios” en relación con los incendios que desde el pasado 8 de agosto están azotando a Hawái. La ciudad de Lahaina es de las que padece mayores consecuencias y hasta ahora, se reportan al menos 106 muertos según autoridades locales, pero es probable que el número aumente debido a que solo se ha registrado el 32 % de la zona quemada.

El escenario es “apocalíptico”, tal como lo describió uno de los sobrevivientes, obligados a trasladarse hasta la costa mientras la isla arde en llamas. Y lo que se viene cuestionando, es que desde la Casa Blanca no le están dando suficiente importancia a la catástrofe. Para el fin de semana, el mandatario demócrata prefirió ir a la playa en Delaware, donde tiene su otra residencia. Aunque éste autorizó la activación de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA), su foto tumbado sobre la arena frente a imágenes de las llamas y personas huyendo evidenció la falta de decoro del presidente ante lo que se cataloga como “el peor desastre natural del último siglo en Estados Unidos”.

Going to the beach in Delaware while having "no comment" on going to the beach in Maui.

That's Joe Biden. pic.twitter.com/zLim2hLRKR

— Brick Suit (@Brick_Suit) August 14, 2023