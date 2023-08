Teherán, 30 ago (EFE).- Las autoridades iraníes han suspendido de por vida a un levantador de pesas del país persa que “cruzó todas las líneas rojas de la República Islámica” por dar la mano a un contrincante israelí en una competición en Polonia.

“La Federación de Halterofilia ha suspendido de por vida a Mustafa Rajaei de todas las competiciones del país”, informó la agencia oficial IRNA.

Rajaei y el israelí Maksim Svirsky compartían podio tras quedar segundo y tercero, respectivamente, en una competición en Polonia.

Tras los himnos, Svirsky le ofrece la mano a Rajaei, quien la acepta y ambos se hacen una fotografía juntos, según se puede observar en un vídeo difundido por IRNA.

Mustafa Rajaei is an Iranian weightlifter who won 2nd place at the World Master Championship in Poland. He shook the hand of Maksim Svirsky, an Israeli weightlifter who had won 3rd place.

For this simple act of sportsmanship, Mustafa has been banned from the sport by the Islamic… pic.twitter.com/5BUR9smVIn

— Chaim • חיים (@ChaimSmierc) August 30, 2023