La minera Zijin Continental Gold se promociona a sí misma como una empresa enfocada en “proporcionar un ambiente laboral seguro”, además de “trabajar de la mano con las comunidades para desarrollar proyectos sociales de impacto local y regional”.

Ese mismo espejismo lo trasladan a sus redes sociales, sobre todo tratándose de sus operaciones en América Latina, a las que pintan de institucionalidad patrocinando actividades empresariales. Pero es solo la punta de un iceberg enorme, profundo y no tan benevolente como el que muestran al público. Por detrás, hay una ambición inagotable de minerales, especialmente del litio, el “oro blanco” de la tecnología, que garantiza el desarrollo de todo invento que use energías “limpias” como vehículos eléctricos, computadoras y paneles solares.

Bien se sabe que China está ansiosa por hacerse de recursos que le permitan avanzar como potencia por encima de Estados Unidos. De por sí, el gigante asiático se posicionó en 2021 como el mayor fabricante de baterías de litio con 79 % de la producción mundial, muy por encima del 6,2 % estadounidense, de acuerdo con el ranking de S&P Global Market Intelligence. Lograr tal nivel de producción no es sencillo, porque se requiere gran mano de obra en muchos lugares del mundo. Ahí es donde aparece la destrucción medioambiental y la explotación de trabajadores.

Pekín presiona a Gustavo Petro

Es de esperarse que así como el régimen comunista de Xi Jinping financia barcos que depredan los mares alrededor de países como Chile, Perú, Ecuador y Brasil, haga lo mismo con el “oro blanco”. A propósito de ello, un reporte del medio Infobae retrata la explotación de recursos y el abuso de derechos humanos contra poblaciones en Colombia y Argentina.

A través de Zijin Continental Gold, el comunismo chino extrae minerales en la mina Buriticá, ubicada en la faja media del Río Cauca, Colombia. Según el sitio web de la empresa, se extraen 2500 toneladas de material por día y se producen hasta 240.000 onzas de oro por año. En mayo pasado, la compañía denunció haber sido víctima de atentados con resultado de dos muertos y 14 heridos, pero en realidad, detrás habrían disputas con los terroristas del Clan del Golfo. Ahora China “presiona por todos los canales para que el gobierno de Gustavo Petro le brinde protección extra”.

Presuntamente el embajador chino Lan Hu sería el principal lobbista, amenazando al gobierno izquierdista de Petro con retirar a Zijin Continental Gold y otras empresas si no les garantiza protección ante grupos narcotraficantes, ansiosos por valerse de oro. No es una amenaza a la ligera considerando que China es el mayor inversor asiático en Colombia. Entonces, al mandatario socialista no le quedaría otra que engañar a su electorado, luego de haber prometido hasta el cansancio numerosas reformas ambientales.

Tentáculos chinos en el “Triángulo de litio”

Respecto a Argentina, hace cinco meses trascendía la inversión de 380 millones de dólares para un proyecto chino de extracción de litio en el yacimiento Tres Quebradas, en Catamarca. A pesar de que el gobierno peronista de Alberto Fernández lo anunció con bombos y platillos, Fiambalá Despierta, una asamblea popular citada por Infobae, denunció la contaminación del agua y “avasallamiento” de los trabajadores y habitantes de la región. El proyecto avanza sin respetar las leyes ambientales ni los derechos de las comunidades de la zona.

Toda la operación está enmarcada en el “Triángulo de litio”, área que delimita con el noroeste de Argentina, suroeste de Bolivia y norte de Chile y donde se ubican las mayores reservas del mundo. Por ende, no involucrarse allí “sería como quedarse fuera del desarrollo del petróleo de Medio Oriente en el siglo XX”, tal como menciona el portal Global Americans. Por supuesto, China no pretende quedarse atrás.

Lo anterior son solo dos casos sobre cómo funcionan los enormes tentáculos del Partido Comunista Chino. Con informaciones aisladas que vistas en conjunto, forman un rompecabezas de influencias y de conveniencias económicas que inician con préstamos y acuerdos bilaterales. Así como alertaron congresistas estadounidenses al gobierno de Gustavo Petro el año pasado: “Agarrar el dinero de China se acaba pagando caro”.