Puede que la Administración demócrata de Joe Biden haya hecho gala de la diplomacia para felicitar a Gustavo Petro por haber ganado las elecciones presidenciales en Colombia, pero del lado republicano lo que hay es «preocupación y decepción» por la llegada al poder de un «exnarcoterrorista y marxista». Así lo señaló el gobernador de Florida, Ron DeSantis, uno de los políticos más críticos frente a la izquierda y el progresismo.

“Hemos tenido una gran relación con Colombia como Estado, todos esperábamos que el resultado fuera diferente, pero tenemos un problema en el hemisferio occidental con el marxismo y el totalitarismo realmente extendiéndose”, dijo DeSantis, quien lamentó haber visto cómo en el último año varios países de la región se inclinaron por propuestas izquierdistas que atentan contra la separación de poderes y el desarrollo económico. Desde el análisis del gobernador, la elección de Petro es “preocupante y decepcionante”. Agregó además que “elegir a un exnarcoterrorista y marxista para guiar a Colombia va a ser desastroso”.

DeSantis no es el único que avizora un futuro incierto para el país latinoamericano. Los lazos con EE. UU. son profundos. Incluyen cooperación en la lucha contra el narcotráfico y un productivo y dinámico intercambio comercial. Sin embargo, los preceptos socialistas con los cuales se manejará Gustavo Petro asoman que esos fructíferos acuerdos podrían erosionarse y provocar la pérdida de respaldo de Washington. Así lo advirtió el senador republicano Rick Scott en días previos a la elección.

La posición de Ron DeSantis es hasta ahora la más firme entre los republicanos. Muy diferente a lo que escribió el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, desde la acera demócrata.

«Felicitaciones al pueblo colombiano por ejercer su derecho al voto y reafirmar la fortaleza de su democracia. Esperamos continuar nuestra sólida asociación con el presidente electo Gustavo Petro y construir un hemisferio más democrático y equitativo».

Congratulations to the Colombian people for exercising their right to vote and reaffirming the strength of their democracy. We look forward to continuing our strong partnership with President-Elect @petrogustavo and building a more democratic and equitable hemisphere.

