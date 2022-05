A Jen Psaki le quedan pocos días como portavoz de la Casa Blanca. En el cargo que aún ocupa será designada Karine Jean-Pierre, la primera persona de raza negra y abiertamente homosexual en este puesto. Pero más allá de una supuesta diversidad —que parece apelar más a una repartición de cargos por cuotas, como viene ocurriendo con otros nombramientos— la nueva secretaria de Prensa necesitará paciencia. Y es que viene precedida por una figura que incurrió en muchas fallas y tuvo que intentar resarcir los desaciertos de su jefe, el presidente Joe Biden.

El 13 de mayo será el último día de Jen Psaki en la Casa Blanca, aparentemente para irse a ocupar un cargo en el canal MSNBC. En una carta abierta, Biden aseguró que su actual portavoz «ha establecido el estándar para devolver la decencia, el respeto y el decoro a la sala de reuniones de la Casa Blanca”. Pero, ¿realmente fue así?

Habría que comenzar por revisar sus declaraciones en julio de 2021, cuando estallaron las protestas en Cuba. No mencionó la responsabilidad del régimen comunista en la isla. Por el contrario, matizó los hechos y dijo que las protestas eran «expresiones espontáneas» de personas cansadas de la «mala gestión económica» y «represión» de Cuba.

En este sentido, hay otros episodios para destacar.

El modus operandi de Psaki es descrito por el New York Post como «gaslighting», que en español sería algo como «negar la realidad o dar por sentado algo que nunca sucedió». Varios momentos dan cuenta de ello. Por ejemplo, cuando fue consultada por la parcialidad de Nina Jankowicz, la nueva encargada de la instancia calificada como un «Ministro de la verdad» de Biden.

«No sé quién es esta persona, así que no tengo ningún comentario al respecto”, respondió a la corresponsal de Fox News, pretendiendo esquivar los hechos. Algo similar hizo cuando le preguntaron por la filtración del proyecto de la Corte Suprema para declarar inconstitucional el aborto. “No creo que tengamos una opinión particular, aparte de decir que ciertamente notamos la naturaleza sin precedentes de esto”, dijo cuando es conocido que desde el bando demócrata y el propio Joe Biden rechazan que la ley sea anulada.

Hay otra verdad irrefutable. Y es que Jen Psaki recurrió a afirmaciones sin tener la suficiente certeza para aseverarlas ante todo un país. Joe Rogan, el cómico y responsable del podcast más escuchado de EE. UU., dijo algo al respecto.

«A veces [Psaki] dice cosas en confianza, pero, al igual que en un podcast, a veces dices cosas y crees que es verdad mientras las dices», expresó. «Resulta que no lo es y que representas al presidente de los Estados Unidos».

Ciertamente nadie niega que sea un trabajo especialmente complicado. Después de todo, representa al líder de la mayor potencia mundial. Pero remitiéndose a un ejemplo, Psaki dijo en mayo de 2021 —hace un año— que la incipiente inflación que percibía EE. UU. solo sería «temporal y transitoria», según los expertos de la Casa Blanca. No fue así, y el mes pasado tuvo que admitir que la inflación había aumentado y que sería «extraordinariamente elevada».

INFLATION: Jen Psaki says White House economic experts believe inflationary impact will be "temporary, transitory." pic.twitter.com/SbNuByIQzD

— Forbes (@Forbes) May 10, 2021