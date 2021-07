Las protestas en Cuba sin duda están llamando la atención del mundo. Por primera vez desde el recordado «Maleconazo» de 1994 la población sale a las calles para exigir «libertad» ante la dictadura castrista. Sin embargo, puede que el Gobierno de Joe Biden esté viendo los hechos desde la perspectiva de su tibia política exterior frente a los regímenes autoritarios.

Recientemente la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que se trata de «expresiones espontáneas» de personas cansadas de la «mala gestión económica» y «represión» de Cuba. Pero no hubo mención directa del régimen comunista liderado por los hermanos Castro y preservado por Miguel Díaz-Canel. Todos señalados por violaciones a derechos humanos, persecución de la disidencia, desabastecimiento, restricciones económicas y nulo poder adquisitivo.

Posteriormente, fue consultada por el hecho de que horas antes el Gobierno de Biden había afirmado que las protestas en Cuba se debían «aumento de casos, muertes de COVID y escasez de medicamentos». En su respuesta no hubo certezas, se limitó a afirmar que desde la administración demócrata «siguen evaluando los motivos» que están llevando a los cubanos a enfrentarse a las fuerzas represivas.

La isla está atravesando horas tumultuosas. Díaz-Canel —durante una aparición televisada— hizo un llamado a sus seguidores para el «combate». Mientras que la población se concentra en puntos como el Capitolio en La Habana y en localidades como San Antonio de Los Baños, Güira de Melena y Alquízar en la provincia occidental de Artemisa. Los relatos indican que incluso la señal de internet está siendo interrumpida para evitar que el mundo conozca lo que está pasando.

Jen Psaki calls the uprising across Cuba "spontaneous expressions" against the "economic mismanagement" of the regime.

Yes, 60 years of socialism sure looks like "economic mismanagement." #CubaLibre pic.twitter.com/gtar6EYv2V

— John Cooper (@thejcoop) July 12, 2021