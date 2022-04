La visita del expresidente Barack Obama en la Casa Blanca terminó convirtiéndose en otro episodio vergonzoso para el actual mandatario Joe Biden. Durante una recepción para celebrar los 12 años del programa Obamacare, el demócrata de 79 años, se quedó solo en el transcurso del acto.

Ocurrió justo cuando Obama finalizó su discurso, los asistentes lo rodearon y él comenzó a saludarlos. A un lado quedó Biden encogiéndose de hombros por ser ignorado. En otro momento, Obama y la vicepresidente Kamala Harris estrechaban sus manos con otras personas, mientras Biden quedó a sus espaldas. No importó haber puesto la mano en el hombro de su predecesor para hacer más notorio su reclamo de atención.

Ambos episodios quedaron grabados y pasaron a ser objeto de burlas y de señalamientos. No es para menos. Quedó en evidencia la poca importancia que Barack Obama le dio a Joe Biden en ese momento. Minutos antes el exmandatario demócrata le había jugado una broma llamándolo «vicepresidente» (cargo que desempeñó en su administración). Tal parece que el chiste se extendió.

🎥Biden was filmed raising his hands in the air in apparent frustration as he was sidelined for his predecessor at the event on Tuesday.

Read more 👇https://t.co/jHukAsDt0O pic.twitter.com/fZX6xtZpqu

— The Telegraph (@Telegraph) April 6, 2022