La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quiso preparar a la opinión pública para las cifras que un día después publicó la Oficina de Estadísticas Laborales. Frente a varios medios de comunicación dijo el lunes que los datos de la inflación serían «extraordinariamente elevados». Y así fue. La tasa interanual de inflación en Estados Unidos se disparó a 8,5 % en marzo, la más alta en 41 años. La excusa de la administración demócrata recordó a la tan metada «guerra económica» con la que el chavismo en Venezuela ha intentado justificar el desastre de la otrora potencia petrolera. En Washington aseguran que se trata de un efecto de la guerra en Ucrania y responsabilizan directamente a Vladímir Putin. Pero esto es totalmente falso. La inflación se comenzó a disparar en Estados Unidos desde la llegada de Biden al poder.

Biden admin’s inflation at 40 year high!

(But they blame Putin) 🤡🌎 pic.twitter.com/7Gj85Rx633

— Dr. Lynn Fynn (Fan Account) (@fynn_fan) April 12, 2022