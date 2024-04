La Dictadura de la Toga, como es reconocido el régimen autoritario que existe en Brasil instalado en el Poder Judicial, se ha enfrentado a Elon Musk, dueño de X, al obligarlo a censurar cuentas de personas de la oposición brasileña al gobierno de Lula. Musk ha dicho que no lo haría ya que eso va en contra de las leyes de la República Federativa de Brasil, dejando al descubierto que ese poder judicial estaría obligando a una empresa extranjera a violar las leyes del país. En este sentido, el Congreso de los Estados Unidos ha pedido a Elon Musk que aclare esta situación, pues por las leyes norteamericanas, el Estado obliga a las empresas nacionales a cumplir las leyes de los países donde hagan negocios.

Esta situación ha expuesto la agenda de censura que la izquierda impulsa en Brasil, la ha dejado totalmente al desnudo. Todo esto ha generado un impacto en la política del país suramericano con la posibilidad de cambiar la situación actual de autoritarismo por una de posible apertura y diálogo. En este sentido ¿Cuáles han sido las consecuencias de las opiniones de Musk en Brasil a raíz de su posición y también sus opiniones?

El Efecto Musk lo podemos ver en Brasil luego de la manifestación popular en favor de la libertad de expresión del día 21 de abril en Copacabana, Rio de Janeiro. Los medios de comunicación GLOBO y UOL que acostumbran a cubrir las noticias referidas a Bolsonaro catalogándole de fascista y antidemocrático, cambiaron el tono. Parece broma, pero fue “noticia” la forma en que estos medios de comunicación se referían respetuosamente a los acontecimientos.

Por otra parte, X aún no ha sido prohibida en Brasil. Mientras escribo este artículo de opinión, el dictador no ha cumplido con sus amenazas de prohibir en el territorio brasileño a la plataforma y tampoco a comenzado a cobrar las exorbitantes multas con las que ha amenazado a Musk. Es decir, por primera vez, el dictador ha demostrado que su poder no es infinito.

Asimismo, algunos actores de la oposición han conseguido nuevamente llamar ladrón y dictador a los líderes del régimen autoritario en Brasil sin sufrir consecuencias judiciales. Antes del Efecto Musk, los autoritarios habían encarcelado a varios líderes políticos y perseguido a varios periodistas por el “delito de opinar”.

Musk ha dicho, por su parte, que creará un fondo para la defensa de la libertad de expresión, ya que además de la censura en Brasil, también hay agendas de censura en otras partes del mundo como en Australia. ¿Este será un buen momento para que, así como la Open Society financia ONGs en Brasil para promover la censura, así este fondo apoye iniciativas por la libertad de expresión en el país? ¿O será que la dictadura comenzará a legislar para perseguir a las ONGs en general, como hace el chavismo en Venezuela, para evitar que reciban financiamiento internacional?

La apuesta autoritaria del dictador parece haber conocido un límite. Este límite se lo ha puesto Elon Musk y con ello, la oposición política a Lula se ha fortalecido. Sin embargo, la izquierda se debate entre apoyar este autoritarismo que le ayuda a cuidar sus privilegios dentro del sistema político o comenzar un proceso de dialogo y abertura con la oposición para convivir sin tener que llegar a la fase de exterminio como en Cuba, Nicaragua o Venezuela.

¿Será el Efecto Musk el principal incentivo para que el sistema brasileño sacrifique al dictador y nada cambie tan radicalmente? Tendremos alguna visión sobre esto luego de la sesión del Senado donde Musk ha sido invitado a declarar sobre la coerción del poder judicial contra X.