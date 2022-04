La incertidumbre respecto a cómo será Twitter con Elon Musk al mando es grande. Para la derecha política, en su mayoría, es un alivio, pues se ha generado una matriz de opinión que parece indicar un fin al denominado sesgo ideológico que se percibía en Twitter, cuyas acciones editoriales se enfocaron en el cierre y suspensión de perfiles que señalados como incómodos por sus comentarios. El más recordado fue el bloqueo del usuario del presidente 45 de Estados Unidos, Donald Trump. Por otra parte, la izquierda muestra pocos ánimos ante este panorama. Les parece terrorífico, ya que según sus preceptos se permitirá «lenguaje de odio».

Aunque Elon Musk reconoce que hay un sesgo en la plataforma y que los ataques contra la libertad de expresión, al igual que a su persona son en su mayoría de izquierdistas, asegura que no se favorecerá a la derecha tampoco. El sudafricanos indicó que bajo su control, Twitter será políticamente neutro. Para tomar esta postura, el dueño de Tesla afirma que el 80 % de la población no se adhiere con ninguna de las dos posturas. Sostiene que están en el medio.

Lo dijo luego que el referente conservador Ben Shapiro señaló al Washington Post (que fue comprado por el segundo hombres más rico, Jeff Bezos, de Amazon) y a los referentes de izquierda porque delatan su incomodidad ante el anuncio de Musk que Twitter será políticamente neutro. Musk enfatizó que la derecha también podría molestarse un poco.

“Para que Twitter merezca la confianza del público, debe ser políticamente neutral, lo que efectivamente significa molestar a la extrema derecha y a la extrema izquierda por igual”, agregó el también dueño de SpaceX.

Attacks are coming thick and fast, primarily from the left, which is no surprise, however I should be clear that the right will probably be a little unhappy too.

My goal is to maximize area under the curve of total human happiness, which means the ~80% of people in the middle.

— Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2022