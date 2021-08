Si alguien creía que la situación en Afganistán no podía empeorar, resultó estar equivocado. El reciente atentado contra el aeropuerto de Kabul, que dejó decenas de muertos y heridos demuestran que solo es el comienzo de una historia que empeoró con el retiro de las tropas estadounidenses. El papel de Joe Biden como presidente de Estados Unidos y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, va en picada. Y junto a él podrían caer las aspiraciones del Partido Demócrata para seguir liderando ambas Cámaras del Capitolio.

No se descarta tampoco la posibilidad de solicitar un juicio político por faltar a sus responsabilidades como jefe de Estado. Aunque es poco probable que el escenario se vuelva realidad en el corto plazo, ya que la mayoría demócrata podría impedirlo, comenzando en la Cámara de Representantes, presidida por Nancy Pelosi.

Aun así, los ataques de este jueves en Afganistán ponen a Biden en una situación peor porque no ha demostrado capacidad de decisión, afirmó Eric Rojo, coronel retirado del ejército de EE. UU. y analista internacional, en entrevista con PanAm Post.

«No ha tenido los pantalones de decir ‘hasta aquí’. Él inventó una salida absurda de Afganistán y está pagando las consecuencias. Pero ese cobro lo están saldando soldados americanos, civiles afganos y posiblemente civiles de otras nacionalidades».

Sumado al débil prestigio de Biden, y un posible impeachment, está una consecuencia aún más real. A juicio del analista y coronel retirado, los demócratas podrían quedar totalmente fuera del poder tras las elecciones del año entrante en ambas cámaras.

Los cargos para un juicio político

Sobrevivir a las críticas será difícil. El mandatario demócrata «no demostró la fuerza necesaria para decir a los talibanes que no son un gobierno legítimo, sino de facto. De decirles ´no señores, yo no tengo por qué jugar con ustedes a las fechas que ustedes disponen´», agrega el especialista. No sin antes recordar cómo debió ser una correcta evacuación de Afganistán y el hecho de que Biden debió imponerla a pesar de la amenaza y avances del Talibán: sacar a los civiles del país, llevarse equipos y destruir instalaciones militares estadounidenses y luego sacar a las tropas. Este modus operandi también ha sido respaldado por el expresidente Donald Trump, quien por cierto fue sometido a dos juicios políticos por razones de menor fuerza.

Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Biden debería rendir cuentas por falta de cumplimiento de sus obligaciones. Al mismo tiempo, según la Constitución, por no proteger a los ciudadanos americanos que pierden su vida. Todo por «la falta de capacidad de Biden de tomar decisiones», recalca Eric Rojo.

«Sí es posible que se le presente un juicio, pero dado que los cargos se deben presentar en la Cámara Baja y esta instancia está dirigida por Nancy Pelosi, es poco probable que avance. A menos que haya varios demócratas conscientes que otorguen la mayoría, no creo que suceda».

Así es. Por el momento los demócratas tienen mayoría en la Cámara baja, con 220 votos frente a 212 republicanos. Sin embargo, el año que viene serán las elecciones de medio término. Ahí las cosas podrían complicarse para Biden. Sumado a que sobre su gestión ya pesan otros temas como la crisis fronteriza, que tiene saturada a las patrullas de vigilancia y refugios. Más de 212000 migrantes lograron cruzar solo el julio, el número más alto en 21 años.

Congresistas republicanos secundan la idea. El senador Lindsey Graham explicó que «dejar atrás a un estadounidense» o no evacuar a los afganos que ayudaron a EE. UU. sería procesable como un «delito grave y un delito menor», según la Constitución estadounidense.

¿Qué pasaba por la cabeza de Biden?

«Nada», esa es la opinión de Eric Rojo sobre lo que podría estar pensando el mandatario demócrata cuando ordenó el desordenado retiro de tropas de Afganistán. «Biden pretendió ser la super estrella de relaciones internacionales y de repente está al frente del mundo libre sin capacidad, y probablemente su edad no lo está ayudando», señaló. Para el analista, Biden no vio la realidad de lo que iba a suceder en Afganistán.

La magnitud de la crisis en el país asiático ahora desencadena en un atentado de que deja escenas desgarradoras. Cuerpos sin vida en los alrededores de aeropuerto y heridos siendo trasladados en ambulancias. Según EE. UU., el responsable sería el grupo ISIS-K, una facción del ISIS originada en Siria e Irak y que se opone al Talibán por no ser «lo suficientemente devotos» del islam.

«Muchos de estos grupos no se quieren entre sí. De todas formas no importa quién hizo este acto terrorista, lo importante es que sucedió bajo la supuesta supervisión del Talibán y es quien tiene que pagar». Rojo asegura que dejar al mando a los talibanes también habla de errores durante los últimos 20 años junto a los aliados de la OTAN. Sin embargo, el escenario actual no debió haber sucedido.