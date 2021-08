El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseveró que habrá venganza contra el Estado Islámico, autor de los atentados de este jueves en Kabul y del que resultaron muertos 13 soldados estadounidenses y otros 18 heridos. Por primera vez, el mandatario dijo «asumir la responsabilidad de lo que está pasando», pero no dejó de mencionar al expresidente Donald Trump por «hacer un acuerdo» con el Talibán.

En el primer discurso Biden había señalado al ejército afgano como culpable de la avanzada talibán, en el segundo pronunciamiento declaró que «no puede prometer» cuál será el resultado final de la operación de evacuación desde Kabul. Esta vez, en su tercera aparición —y tratando de mostrarse afectado— Biden indicó que toma responsabilidad por lo que ha pasado, «pero ustedes saben que un expresidente hizo un acuerdo con los talibanes», declaró ante la prensa.

En el Acuerdo de Doha el expresidente Trump planteaba una serie de condiciones para evitar la violencia cuando el ejército de EE. UU. saliera de ese país. Aun así, Biden no lo respetó, ahí surgieron los problemas. Las críticas que han llovido sobre el presidente estadounidense no se centran en la retirada, sino en la falta de logística para hacerlo. Esto, según expertos, fue lo que permitió al grupo terrorista invadir casi todo el país. No obstante, ante la escalada de violencia y el atentado Biden sigue sugiriendo que el problema se originó en la anterior administración.

Biden reconoció advertencias que habían hecho agencias de inteligencia y otras naciones sobre un posible atentado al aeropuerto afganos, lugar desde el cuál están saliendo miles de estadounidenses y sus aliados afganos. El ministro de las Fuerzas Armadas, James Heappey, dijo a BBC que había informes «muy creíbles» de una amenaza «grave» en la capital.

🇺🇲🇦🇫 | El presidente Biden no toma responsabilidad y culpa a Trump: "Tomo responsabilidad por lo que ha pasado, PERO ustedes saben que un ex presidente hizo un acuerdo con los talibanes…"pic.twitter.com/1jYsQetEIX — La Derecha Diario (@laderechadiario) August 26, 2021

La evacuación continuará

El presidente estadounidense dijo que las labores de evacuación seguirán su curso. Más de 5000 soldados estadounidenses aún se encuentran en ese país, con fecha final de retirada el 31 de agosto. El poco tiempo disponible ya está dejando estragos. Durante su alocución llamó «héroes» a los soldados estadounidenses muertos en Kabul y agregó que los «terroristas no van a ganar».

Esta última frase está en duda, expertos coinciden que la salida de EE. UU. de Afganistán deja al país como «el perdedor de otra guerra», recordando incluso la retirada de Vietnam 1975 luego de perder contra frente el ejército vietnamita, apoyado por China y la Unión Soviética. Un trágico episodio que ha revivido en la sociedad civil por lo que hoy están padeciendo los afganos y funcionarios estadounidenses, alemanes, italianos y muchos otros. Eran refuerzos militares que garantizaban la seguridad y ponían límites a los talibanes. Pero cada una de estas naciones también optó por retirarse. Por ejemplo, Alemania ya anunció el fin de su operación de evacuación. «Todos los soldados, el personal de Exteriores y la Policía Federal han salido de Kabul», aseguró la ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Pero EE. UU. aún tiene su cuota pendiente. Según el Departamento de Estado permanecen en Afganistán cerca de 1500 estadounidenses. No hay detalle de la cantidad de afganos. El total de evacuados desde el 14 de julio sería de 95700 personas según un funcionario de la Casa Blanca citado por EFE.

Biden podría enviar más tropas

Son horas complicadas para Washington. En cinco días deberá sacar a todo su personal, incluyendo soldados, sin contar con las decenas de afganos que piden ser sacados del país. Esa espera afuera del aeropuerto de Kabul los llevó a ser víctimas del atentado de ISIS-K, grupo terrorista supuestamente enemigo de los talibanes. Hasta ahora, el número de víctimas asciende a 60 muertos y unos 140 heridos.

Esta vez el mandatario sí respondió preguntas a la prensa. Aseguró que pidió a los jefes de las Fuerzas Armadas que elaboren diferentes planes para atacar al Estado Islámico (EI). «Los perseguiremos y haremos que lo paguen», prometió.

Dijo estar dispuesto a enviar más tropas si así lo solicitan los comandantes, aunque aún no ha recibido tal pedido. «He instruido a los militares, que cuando si necesitan fuerzas adicionales, lo aprobaré».