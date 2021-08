Un vocero de los talibanes declaró este lunes que extender la evacuación de Afganistán supondría cruzar una «línea roja» y provocaría «una reacción» de los extremistas islámicos. El representante talibán, Suhail Shaheen, arremetió específicamente contra Estados Unidos y el Reino Unido. «Si piden más tiempo para continuar con las evacuaciones, la respuesta es no. O habrá consecuencias», señaló hoy al canal británico Sky News. El portavoz islamista también recalcó que «si aplazan la fecha, significa que están extendiendo la ocupación cuando no hay necesidad de ello».

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fijó la fecha límite del retiro de tropas para el 31 de agosto. Sin embargo, otros líderes de la OTAN son partidarios de retrasarla para poder evacuar a más civiles. Uno de ellos es el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson.

Según el ministro de Defensa británico, Ben Wallace, Johnson intentará convencer a EEUU de prolongar las operaciones en Kabul más allá de fines de agosto. Las negociaciones entre el gobierno estadounidense y el británico tendrán lugar este martes durante una conferencia virtual del G7 enfocada en la crisis de Afganistán.

Pese a las masivas evacuaciones, en una entrevista para la agencia AFP, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, estimó «imposible» trasladar a todas las personas antes de la fecha prevista por Biden.

La urgencia de las evacuaciones

Con la llegada de los talibanes al poder, cientos de afganos han intentado huir del país. Durante los últimos días, el aeropuerto de Kabul ha vivido caóticas operaciones de evacuación, en las que se han registrado muertes de civiles y lesiones graves.

A pesar de ello, Shaheen insiste en que mucha gente busca salir de Afganistán por razones «económicas». Asimismo, negó que el éxodo desde Kabul se deba al temor a los insurgentes islámicos. «Todos quieren establecerse en países occidentales para tener una vida próspera. No se trata de miedo», afirmó el portavoz talibán ante Sky News.

Hasta el momento, EEUU ha trasladado a 37000 personas fuera de Afganistán desde el pasado 14 de agosto. Solo el día de ayer, el Pentágono evacuó a 10400 civiles, superando su objetivo de sacar del país entre 5000 a 9000 individuos al día. Por su parte, desde el 13 de agosto el Reino Unido ha retirado a 5725 personas, de las cuales 3100 son ciudadanos afganos.

El incierto futuro de Afganistán

Aunque aún no se ha instaurado ningún gobierno, personalidades afganas continúan negociando para lograr un gabinete «inclusivo». No obstante, los talibanes advirtieron que no anunciarán el establecimiento del nuevo régimen mientras hayan tropas norteamericanas en Afganistán.

Por otra parte, han surgido focos de resistencia contra los insurgentes islámicos. En los alrededores del valle de Panshir por ejemplo, se está formando un ejército opositor y en algunas ciudades se han realizado protestas en defensa de la bandera nacional afgana.