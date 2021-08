Al menos dos explosiones confirmadas han dejado un número aún indeterminado de muertos en las cercanías del aeropuerto de Kabul. Locales y extranjeros desesperados por salir de Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes han sido blanco de atentados terroristas a cinco días de la fecha límite para la evacuación ratificada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Entre las víctimas se encuentran ciudadanos estadounidenses que la Administración demócrata no ha logrado sacar el país asiático.

«Podemos confirmar una explosión en las afueras del aeropuerto de Kabul. Las bajas no están claras en este momento», dijo inicialmente el portavoz del Pentágono, John Kirby en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Poco después confirmó una segunda detonación y admitió que hay estadounidenses entre las víctimas. «Podemos confirmar que la explosión en la Puerta de la Abadía fue el resultado de un ataque complejo que resultó en una serie de bajas civiles y estadounidenses. También podemos confirmar al menos otra explosión en o cerca del Hotel Baron, a poca distancia de la Puerta de la Abadía».

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021