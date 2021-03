Años atrás el expresidente Bill Clinton acaparó todas las portadas de los diarios en Estados Unidos y el resto del mundo por su escándalo sexual con la becaria Monica Lewinsky, de tan solo 22 años, cuando ejercía el cargo, y por el que no tuvo más remedio que aceptar su culpa. Ahora, Clinton organiza conferencias sobre «empoderamiento» femenino.

Recientemente su fundación anunció que el exmandatario tendrá un encuentro virtual con la vicepresidente Kamala Harris y otro «líderes mundiales» para discutir un tema bandera del progresismo como «el empoderamiento de las mujeres y las niñas en los EE. UU».

La ironía es más que evidente. ¿Cómo un expresidente que aprovechó su posición para tener relaciones sexuales con una becaria, y fue acusado dos veces por acoso y abuso sexual, va a hablar sobre el poder femenino? La respuesta no parece ser un problema para Kamala Harris y los demás interlocutores. Después de todo, Harris se convirtió en compañera de fórmula de Joe Biden a pesar de que ella misma había apoyado a varias mujeres que lo denunciaron por acoso sexual. «Yo les creo», dijo cuando los casos salieron a la luz pública y ella competía contra Biden por la nominación demócrata.

Las críticas no paran ante el anuncio de este encuentro virtual de Bill Clinton sobre el «empoderamiento» femenino, donde estarán expertos de salud, activistas e incluso un deportista de la NBA. «Lo más sorprendente de los demócratas de élite es tanto la hipocresía, como la arrogancia, envueltas en la falta de conciencia de sí mismos», escribió Tara Reade, una las mujeres que acusó a Joe Biden de abuso sexual.

That’s pretty awful to hear, considering this man has a terrible track record with accusations of harming women even before the 22 Epstein flights, not to mention the harmful things said about Monica Lewinski to this day. He’s not a champion for women in any capacity. Gross.

The most amazing thing about the elite Democrats is both the hypocrisy and arrogance wrapped in lack of self awareness.

Bill Clinton is going to discuss girls and women with Kamala Harris Friday… Really? Seriously? https://t.co/hXAJ4wGGd3

— Tara Reade 🦋 (@ReadeAlexandra) March 24, 2021