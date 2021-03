Importantes figuras del Partido Demócrata están pidiendo la renuncia de Andrew Cuomo por dos motivos: las denuncias de acoso sexual y por ocultar las muertes por COVID-19 en hogares de ancianos en Nueva York.

Poco a poco el gobernador queda entre la espada y la pared. Su expediente está quedando manchado con las acusaciones de siete mujeres que aseguran fueron abusadas, tocadas y acosadas. Pero una persona —quizás la más relevante del partido— ha evitado fijar una posición firme. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Inclusive legisladores del estado de Nueva York abrieron una investigación de juicio político contra el gobernador, que buscará entrevistar a testigos, citar documentos y evaluar pruebas. En lugar de eso, Biden ha optado por una posición moderada, que no respalda el pedido de renuncia de sus compañeros de partido.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente de EEUU considera «preocupantes» las acusaciones de acoso sexual contra Cuomo. Según EFE calificó de «apropiado» que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, iniciara una investigación independiente pero no se refirió al pedido de renuncia.

Hasta la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se pronunció sobre el tema. Exhortó a Cuomo a cuestionar cuán efectivo en su liderazgo bajo las circunstancias existentes.

Cuomo o Biden no solo comparten el mismo partido político. Ambos acumulan acusaciones de exempleadas o de mujeres jóvenes que coincidieron con ellos en algún evento o circunstancia. Todas ellas hablan de acosos físicos, otra similitud entre ambos.

Hace poco se dieron a conocer las denuncias contra el gobernador de Nueva York, una de ellas viene de Anne Ruch. Contó que en 2019 coincidió con Cuomo en una boda y este le puso su mano en la parte baja de la espalda, al querer alejarse, el hombre de 63 años le agarró ambas mejillas y le preguntó: «¿Puedo besarte?».

Hay registros gráficos de lo que pasó. Lindsey Boylan y Charlotte Bennett también forman parte de las jóvenes que denunciaron las conductas inapropiadas. Boylan contó que el gobernador la besó en los labios sin permiso; la segunda denunciante dijo que el gobernador le preguntó si era monógama y si alguna vez había tenido relaciones con hombres mayores.

A third woman has accused Governor Cuomo of unwanted touching and sexual attention, saying he placed his hands on her face and asked if he could kiss her at her friend's wedding. A friend took a series of pictures of the incident as it occurred. https://t.co/bgvzBK4vK0 pic.twitter.com/hXvgTvSntQ

— Evan Hill (@evanchill) March 2, 2021