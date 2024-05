La “amistad” entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro estaría en riesgo luego de que el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, hablara este miércoles de una “transición tranquila” en Venezuela, según el segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello, que calificó como “inamistosa” dicha declaración y arremetió contra el alto funcionario colombiano, volviendo a poner en aprietos a Petro, luego de que hace seis años revelara que había ido a Caracas a “pedir apoyo para su campaña”.

Y es que luego de cinco viajes a Caracas, Gustavo Petro –en línea con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva– ha pedido garantías para la celebración de unas elecciones libres en Venezuela, llegando incluso a calificar como “antidemocrática” la inhabilitación de María Corina Machado. Es por ello que el representante de la diplomacia colombiana dijo desde la 54° conferencia del Consejo de las Américas (COA), celebrada en Washington, que la propuesta de Petro para Venezuela pasa por “garantizar una transición tranquila después de las elecciones”.

Esta declaración desató la ira de Diosdado Cabello, que desde su programa Con el mazo dando cuestionó al canciller colombiano, evitando –por el momento– atacar directamente a Petro. “¿En serio? ¿En serio, señor canciller, en verdad? ¿Quién lo mandó a usted a declarar eso? ¿Su presidente de Colombia o su presidente de Estados Unidos? ¿Para quién trabaja usted?¿Porque quién le da derecho a usted a hablar de transición en Venezuela? ¿Quién lo ha autorizado a usted para hablar de transición en Venezuela?. Aquí la única transición que viene es la transición al socialismo”, vociferó.

No me sé el arroba de Luis Guillermo Murillo y me da una pereza buscarlo. Porfa muéstrenle cómo su patrón Diosdado Cabello lo dejó en ridículo ante el mundo. Eso les pasa por arrodillarse ante dictadores. pic.twitter.com/tiQ7b2Z8rx — Ani Abello (@ANIABELLO_R) May 9, 2024

Este nuevo episodio tensa una vez más la relación entre Caracas y Bogotá, que reabrieron sus embajadas desde la llegada de Petro a la Casa de Nariño. Hasta el momento, no ha habido una nota de protesta por parte del Gobierno de Petro por la reacción de Cabello, que cuestiona duramente al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.

No hay que olvidar que el hoy presidente de Colombia ha sido muy cercano al chavismo. Gustavo Petro fue el anfitrión del fallecido Hugo Chávez en su primera visita a la capital colombiana y también ha mantenido buenas relaciones con Nicolás Maduro, pero no así con Diosdado Cabello, quien no ha desaprovechado cualquier oportunidad para dejarlo en evidencia, como cuando dijo luego de las elecciones presidenciales de 2018 en Colombia en las que Gustavo Petro perdió frente a Iván Duque, que “ese señor, Petro” había ido a Venezuela “a pedir apoyo para su campaña”.