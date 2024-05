Siguen sin verla. Los actos de desesperación de los espacios corporativos prebendarios en Argentina continúan cayendo en sus propias trampas. En la jornada de hoy tiene lugar otro paro de los gremios, que busca perjudicar a un presidente que sale fortalecido ante cada una de estas iniciativas.

En medio de la medida de fuerza, el ministro de Economía, Luis Caputo, se solidarizó con los trabajadores que se vieron perjudicados el día de hoy. Con un mensaje en sus redes sociales, lamentó los inconvenientes de las personas que no podrán ir a sus lugares de trabajo, afectando de manera negativa sus ingresos.

“Siento que el sindicalismo está cada vez más alejado de la realidad. La gente ya abrió los ojos y tiene claro que de este desastre solo se sale con esfuerzo y sacrificio, no malgastando la plata de los contribuyentes o imprimiendo pesos para que cada vez valgan menos. Sigamos confiando, estamos por el buen camino”, advirtió el funcionario.

Ni bien los cronistas acercan las cámaras a los verdaderos trabajadores, complicados por la reducción de buses disponibles, queda en evidencia la verdadera indignación. Como es predecible, la ira no está dirigida a la Casa Rosada en esta oportunidad, toda es para un sindicalismo, que entra en estado de desesperación, ya que comprende que no puede revertir las reformas impulsadas del Poder Ejecutivo.

🚨 | UN LABURANTE QUE BANCÓ FUERTE A @JMilei EN TN HIZO SALTAR COMO LECHE HERVIDA A UN PARÁSITO KUKA:

"Parece que el hambre y que la plata que no alcanza empezó hace 3 meses. ¿Descubrimos el hambre ahora? Milei no le des más mano a esta gente que no te merece" pic.twitter.com/31alJ2zDOE

May 9, 2024