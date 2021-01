A pocas horas de haber salido Donald Trump de la Casa Blanca, la justicia de Cabo Verde cambió de opinión con respecto a Álex Saab. Ahora el Tribunal de Apelaciones de Barlavento dictaminó que el presunto testaferro de Nicolás Maduro recibirá el beneficio de arresto domiciliario, aunque hace un mes el procurador general Luis José Landim desestimaba esta opción.

El procurador rechazaba en diciembre otorgar la medida a favor de Saab. Su argumento iba contra el dictamen del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que exigía a ese país dar luz verde al beneficio de casa por cárcel.

Landim explicaba en ese entonces que Cabo Verde no ratificó el protocolo de 2005 que otorga jurisdicción al tribunal en casos de derechos humanos. Su posición parecía firme. Decía que “no hay base legal” para la aplicación del fallo del tribunal comunitario. “Si el tribunal no tiene jurisdicción, no puede decidir sobre este tema”.

La sentencia judicial obtenida por EFE detalla que «las órdenes de liberación inmediata se producirán tras la presentación de una vivienda adecuada avalada por las autoridades penales». Esto sería momentáneo porque el empresario colombiano espera la extradición a Estados Unidos para responder por el lavado de unos 350 millones de dólares vinculados a la dictadura chavista.

No obstante, el periodista de Associated Press, Joshua Goodman, pone en duda si esto podría afectar el proceso. «No estoy seguro de si esto afectará los procedimientos de extradición o cómo los afectaría, pero Saab es considerado por Estados Unidos representante de Maduro y el gobierno socialista de Venezuela le otorgó un cargo diplomático», afirmó.

