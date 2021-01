El palacio presidencial de Colombia, la Casa de Nariño, reportó que el miércoles sufrió dos intentos de hackeo. La noticia fue emitida por la Alta Consejería de Comunicación de Presidencia y difundida por varios medios, entre ellos, Blu Radio y El Tiempo.

La Alta Consejería de Comunicación informó que en total fueron dos intentos de hackeo en un solo día. El primero fue a las 8:00 de la mañana, y el segundo a las 4:00 de la tarde.

La entidad encargada de identificar y repeler este tipo de ataques es la Alta Consejería para Asuntos Económicos y La Transformación Digital. Dicha oficina la dirige Víctor Muñoz, quien en conversación con Blu Radio dijo que activó los protocolos de seguridad establecidos para bloquear estos ataques y proteger el sistema.

La intención, al parecer, era tumbar las páginas de la Presidencia. Pero gracias a los oficios del personal encargado de los sistemas informáticos, dicho objetivo no se logró.

De acuerdo con la investigación de la Consejería, se determinó que los ataques venían del exterior, concretamente de dos direcciones IP situadas en Rusia y Ucrania.

Después del intento de hackeo, esta oficina realizó una especie de consejo de seguridad para estudiar el panorama en materia de riesgos y definir nuevas medidas. Hasta ahora, los riesgos han sido controlados y el personal está en constante monitoreo de los sistemas.

El Congreso colombiano tampoco se ha salvado de este tipo de situaciones. La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes fue objeto de un intento de hackeo que sí logró materializarse.

La situación se dio el año pasado, mientras los legisladores tenían una sesión virtual, pues las sesiones presenciales habían sido suspendidas por la pandemia.

En ese momento, la Comisión Sexta discutía el proyecto en el que se buscaba declarar monumento nacional al Hospital San Juan de Dios de Bogotá. Pero durante el debate, terceros lograron filtrar imágenes pornográficas en la plataforma virtual que usaban los congresistas.

En su momento, el congresista de centroizquierda, León Fredy Muñoz —actualmente investigado por narcotráfico— dijo que el debate de la oposición había sido saboteado.

Según la información que reveló el Gobierno colombiano, las direcciones IP de donde provenían los ataques estaban situadas en Rusia y Ucrania.

Es menester recordar que el 22 de diciembre del año pasado, la administración del presidente Iván Duque anunciaba la expulsión de dos espías rusos que se hicieron pasar por diplomáticos.

La expulsión se dio gracias a una investigación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia. Dicha entidad contó con el apoyo de las agencias de inteligencia del Reino Unido y de Estados Unidos.

Aproximadamente un mes después, el palacio presidencial colombiano sufre un intento de hackeo que se logró rastrear en Rusia. Si bien, todavía no hay información que permita establecer que el gobierno ruso tuvo algo que ver, no deja de ser sospecho que el ataque se de 30 días después de la expulsión de los espías.

Recordemos que Estados Unidos ha sufrido varios ataques, pues el Gobierno y empresas privadas como Microsoft también han sido víctimas. En ese entonces, muchos funcionarios pidieron emprender acciones por los ataques, pero sin culpar a Rusia.

De hecho, el senador republicano Marco Rubio, quien dirige el Comité de Inteligencia del Senado expresó: «Los métodos utilizados para llevar a cabo el ciberataque son consistentes con las operaciones cibernéticas rusas, pero es crucial que tengamos total certeza sobre quién está detrás de esto. No podemos permitirnos estar equivocados en la atribución, porque Estados Unidos debe tomar represalias, y no solo con sanciones».

The methods used to carry out the cyberhack are consistent with Russian cyber operations.

But it’s crucial we have complete certainty about who is behind this.

We can’t afford to be wrong on attribution, because America must retaliate, and not just with sanctions.

— Marco Rubio (@marcorubio) December 18, 2020