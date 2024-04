En su primer 2 de abril como presidente, Javier Milei compartió un acto junto a la vicepresidente Victoria Villarruel, donde reiteró la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y homenajeó a los héroes de la guerra. Más allá del impacto de sus palabras en el mundo de la política local, desde la administración británica de las islas se decidió responder con un mensaje “chicanero” desde las redes sociales.

Desde la que se considera como la “cuenta oficial” de X del gobierno local, arrobaron al mandatario argentino, diciéndole que escucharon “algún ruido” sobre las manifestaciones oficiales. En este sentido le dijeron a Milei que “gentilmente le recuerdan” que, en el 42 aniversario de “la invasión argentina a las Falklands”, las islas siguen bajo la soberanía británica.

No es la primera vez que desde @falklands_udt se emiten mensajes en este tono, que suelen rivalizar con cientos de usuarios argentinos, que se prestan al acalorado debate en X (antes Twitter).

Hi @JMilei – some noise coming out of your govt earlier.. so here’s a gentle reminder that on today, the 42nd anniversary of Argentina’s invasion of the Falklands, they remain as they always have been, a British sovereign territory. 🇬🇧

— Falkland Islands (@falklands_utd) April 2, 2024