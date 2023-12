Ernesto Tenembaum y Marcos Galperin protagonizaron un debate que puede ser útil para la discusión de la Argentina que se viene, si no nos quedamos en la superficie del tema. Desde su micrófono, el periodista cuestionó al fundador de Mercado Libre por radicarse fiscalmente en Uruguay, donde la presión impositiva es más razonable.

Tenembaum expuso un argumento en sintonía a sus posiciones estatistas de siempre: el empresario tiene muchísimo dinero. Más de lo que puede gastar en su vida y de lo que podrán utilizar sus hijos y sus nietos. Por lo tanto, debería quedarse a tributar en el país, ya que aquí existen muchas personas que pasan necesidades. Según esta visión, irse a pagar menos impuestos a Uruguay es una actitud reprochable, digna de un amarrete que decidió radicarse en otro país, para ahorrarse un excedente que no necesita para vivir.

Si consideramos que la opinión del periodista es bien intencionada, detrás de su argumento subyace una premisa obligatoria: que el aporte impositivo al fisco argentino econtribuye con la mejora de los más necesitados, que podrían salir de la pobreza mediante un proceso virtuoso de movilidad social ascendente, siempre y cuando más personas paguen más impuestos al Estado. Si no considerara todo esto, Tenembaum no debería señalar con el dedo a los que deciden tributar en otro lado para pagar menos impuestos.

Sin embargo, el comunicador, que suele expresarse en cuestiones económicas que lo exceden por completo, está equivocado en su premisa. Por como está diseñado el Estado argentino, lejos de contribuir con los que menos tienen, lo que hace la burocracia es gastar mal, enriquecerse y financiar un modelo de prebendas y asistencialismo, que consolida un sistema de castas de nula movilidad social y dependencia de los más necesitados. Antes de pedir que la gente pague más impuestos, si se es honesto intelectualmente y se busca una mejora en la situación de los más necesitados, hay que rediscutir dos interrogantes primero: en qué gasta el Estado argentino y cuál es la asignación de recursos que utiliza.

En este sentido, el Estado gasta en lo que no le corresponde y utiliza el peor sistema de asignación de recursos imaginable.

Lo primero que Tenembaum debería preguntarse, otra vez, si sus intenciones son buenas y si de verdad le interesa el bienestar de las personas vulnerables (más que mantener los prejuicios de sus convicciones ideológicas equivocadas) es si el Estado, como está concebido, quiere de forma efectiva sacar a la gente de la pobreza. A esta altura es más que válido preguntarse si el populismo fracasó a la hora de garantizar la movilidad social ascendente o si tuvo éxito en un plan alternativo: el de fortalecer la dependencia gubernamental.

El sentido común indica que antes de pedir más impuestos y más asistencia gubernamental, se tiene que estar en la instancia de mayor mercado posible. Es decir, haber agotado todas las instancias para que el sector privado pueda brindar trabajo formal. Sin embargo, Argentina no está en ese punto, sino todo lo contrario. Vamos al caso del mismo Galperin, que ha logrado que su empresa sea mucho más fuerte en países como Brasil que en su país natal. Cuando se pide por más Estado, desde un lugar donde se boicotea al sector privado, comienza a transitarse un camino que no tiene otro destino que la decadencia. ¿Debemos debatir políticas de emergencia para los más necesitados? Claro que sí, pero lo primero que se debe hacer es abocar por el sistema que fomente la inversión privada y no que la espante. Tenembaum, aunque no lo sospeche, oficia de vocero del esquema que termina perjudicando a los que dice querer ayudar.

Luego de esta primera cuestión ineludible, es necesario poner el foco en los gastos del Estado. ¿Cómo podemos pedir que se contribuya más al fisco sin auditar y cuestionar en lo que gasta en estos momentos? Los periodistas “progres” como Tenembaum siempre señalan con el dedo a los más ricos, a los que les piden más “compromiso social”, pero nunca, jamás, cuestionan a la burocracia creciente. ¿No sería lo más lógico discutir dónde va el dinero que ya está antes de pedir más? La cuestión es que, probablemente, muchos comunicadores no estén dispuestos a dar este debate, ya que uno de esos destinos inmorales de los recursos de los contribuyentes es la pauta oficial, que debería ser eliminada de inmediato y para siempre.

Además de fomentar la inversión en lugar de espantarla y rediscutir qué debería ser función del Estado, hay que concentrarse en el mecanismo de asignación de recursos. La Argentina está plagada de desincentivos a la hora de ejecutar el gasto público, por aberraciones como la coparticipación federal, que lamentablemente tiene rango constitucional desde 1994. El sistema de vouchers, que Tenembaum cuestionó, es un primer paso para empezar a pensar todo esto desde una perspectiva más virtuosa. ¿Cuál es la razón para seguir defendiendo la ineficiencia de la recaudación centralizada, la repartija política y el subsidio a la oferta en lugar de la demanda? Solo pueden haber dos cuestiones detrás de todo esto: la torpeza intelectual o el beneficio propio.

Claro que hay beneficiados en mantener un sistema que ha demostrado ser ineficiente. Si yo tengo una pared con problemas de humedad, y en lugar de solucionar el problema de fondo me dedico a pintarla una y otra vez una vez por mes, el vendedor de pintura y el pintor van a estar contentos por el aumento en su facturación, producto de mi desidia e impericia. El sector privado tiende a corregir estas malas asignaciones de recursos, porque a nadie le gusta desperdiciar su propio dinero. En cambio, la burocracia, que gasta el dinero de los demás, tiende a asociarse con el vendedor de pintura y el pintor a cambio de un retorno.

Revisar la eficiencia en materia de gasto público es fundamental. Sin embargo, el progresismo no hace otra cosa que insistir con la necesidad de más recursos. Hace unos años, un relevamiento dejó en evidencia que los hospitales públicos destinan más recursos por cama de lo que hacen las más deseadas clínicas privadas. Esto debería abrir un debate urgente. No para dejar desamparados a los que menos tienen, sino para pensar un cambio de rumbo que los saque de la pobreza de forma definitiva.

Si nos limitamos a la necesidad de los recursos e ignoramos el sistema de asignación de los mismos, lejos de conseguir buenos resultados, vamos a agravar los problemas. Una descarga de inodoro (para seguir ilustrando sencillo, ya que el progresismo se niega a leer teoría económica) libera entre tres y seis litros de agua, que hacen su trabajo de limpieza necesario. ¿Qué pasaría si, en lugar de liberar el líquido de esa manera, tiramos al retrete la misma cantidad de agua, pero de a vasos individuales, uno por vez? Nada. Podemos destinar 10, 100 o 200 litros de agua potable, que si la tiramos de a vasos el inodoro seguirá sucio y desperdiciaremos un recurso valioso y escaso. Bueno, así funciona el Estado argentino, mientras un sector de la sociedad pide la nacionalización del agua, el sindicato de servidores en el vaso y el incremento de trabajadores que arrojan el líquido ineficientemente al inodoro, que sigue y seguirá sucio, porque el problema está en el sistema. En el marco de esta escatológica analogía, seguiremos dando vuelta en la mierda si no pensamos la problemática desde cero.

Uno siempre tiende a pensar que del otro lado hay interlocutores bien intencionados. Pero cuando desde la vereda de enfrente se le escapa al debate y se mantiene una postura tan equivocada como perjudicial y contraproducente, uno empieza a dudar…