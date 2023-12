Los argentinos eligieron el domingo 19 de noviembre como nuevo presidente a Javier Milei, un outsider político de 53 años.

Milei, economista y autodenominado libertario, obtuvo casi el 56 % de todos los votos escrutados en su segunda vuelta contra su rival de izquierdas, Sergio Massa, completando así una de las victorias presidenciales más improbables de la historia moderna.

Milei sorprendió al mundo por primera vez en agosto, cuando logró el 30 % de los votos en las primarias presidenciales de Argentina, muy por encima de lo que habían previsto los pronosticadores políticos.

“Creo que estos resultados son sorprendentes incluso para él”, declaró Pablo Touzon, consultor político argentino, al New York Times en agosto.

Aunque Milei se quedó corto en las elecciones generales de octubre, al recibir el 29,9 % de los votos frente al 36,6 % de Massa, salió triunfante en la segunda vuelta del domingo. Su victoria sorprendió claramente a los medios de comunicación, que insistieron en describir a Milei como de “extrema derecha” y del molde del expresidente Donald Trump.

En realidad, Milei está mucho más cerca de F.A. Hayek o incluso de Milton Friedman que de Trump. Es partidario de abolir el Banco Central de Argentina, recortar el gasto público y eliminar una serie de ministerios, como el de Cultura, el de Mujer, Género y Diversidad, el de Obras Públicas y el de Transporte.

Como quiera que se describa a Milei, está claro que su ascenso supone un rechazo total a la clase política argentina tras años de sufrimiento económico.

