Es muy común que en las copas mundiales, cuando el país de uno no está representado en las instancias finales, se apoye a un equipo “vecino” del continente. Sin embargo, el furor por la Argentina de Scaloni y Messi fue más allá. Muchas personas de diferentes rincones del mundo festejaron el tercer campeonato mundial de la AFA, al igual que varios países limítrofes de Argentina. Sin embargo, la identificación con el equipo no terminó con la copa mundial de Catar. Adonde va, la albiceleste despierta pasiones. Incluso si tiene que enfrentar a los seleccionados locales. Esto empezó a generar celos en los rivales, que parecen estar desorientados ante el cariño que sus compatriotas le brindan a los jugadores argentinos.

Aunque los dirigidos por Scaloni ya tienen garantizado un cupo en el próximo mundial por su último logro, Argentina jugará igualmente las eliminatorias. Los partidos de local son una fiesta, pero de visitantes también son bien recibidos. Ante el choque con Bolivia, el delantero Moreno Martins se mostró muy molesto con las demostraciones de afecto del público local para los campeones del mundo. Sin medias tintas, le reclamó abiertamente a sus compatriotas que no apoyen a sus rivales de la celeste y blanca. Una locura inédita.

“Nosotros somos fuertes, y de local peor. Tenemos que mantener esa unión. No podemos estar separados. No podemos apoyar a dos selecciones, tenemos que estar unidos. Es así cómo se forma una selección competitiva y eso es lo que queremos nosotros, sentir el cariño de la gente. Estoy seguro de que mañana lo vamos a sentir y vamos a jugar por todos ellos”, dijo el delantero de la selección boliviana antes del partido de ayer.

Pero en los noventa minutos, todo terminó siendo una pesadilla para Martins y sus compañeros. En la cancha, aunque sin la presencia de Messi, la selección argentina les pasó por arriba. Ni siquiera fue un problema la complicada altura boliviana, que ha perjudicado más de una vez al equipo argentino. Hace un tiempo, con Maradona de director técnico y con un joven Lio en el campo, Bolivia le había ganado 6 a 1 a la albiceleste, en un partido que festejará la verde por décadas.

Pero en esta oportunidad, el campeón del mundo mostró su experiencia, estuvo a la altura y se impuso con un cómodo tres a cero, con tantos de Tagliafico, González y Fernández. A pesar de las advertencias del delantero boliviano, el público local le brindó su cariño a la scaloneta.

“Me sorprendió porque normalmente no me quieren mucho afuera de Argentina, pero hoy la gente boliviana coreó mi nombre y le tengo mucho respeto a este país”, señaló luego del partido ‘el dibu’ Martínez, arquero figura de la última copa del mundo.

La conferencia de prensa del DT de Bolivia, el argentino Gustavo Costas, fue más humilde que la previa, con el comentario desubicado de Martins. “Primero hay que pedirle perdón a la gente, porque así te tiene que dar vergüenza, no se puede perder así. De todo lo que habíamos planificado no hicimos nada”, reconoció el exjugador de Racing. Igualmente, el público no se fue demasiado triste. Pudo ver en el campo de juego al campeón mundial, por lo que se trató de una jornada, en todo caso, agridulce.

A pesar de los 36 años de Lionel Messi, el capitán argentino decidió permanecer en el equipo y seguir cosechando victorias. La idea es que llegue al próximo mundial. Igualmente, además de batir todos los récords, su equipo sigue haciendo historia y rompiendo los libretos. Este plantel hizo que la selección argentina tenga “hinchas” en todos los países del mundo.