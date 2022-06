Esta noche, Mick Jagger, Keith Richards y el cumpleañero Ronnie Wood, comienzan una nueva gira de los Rolling Stones en Europa. Probablemente muy pocos imaginaban que, llegando a los ochenta años, los músicos seguirían brindando conciertos. Sobre todo, con el nivel que lo hacen y teniendo en cuenta los antecedentes plagados de excesos. Wood hoy cumple 75 años. Pero de los miembros tradicionales que suben al escenario, es el menor. Tanto Richards como Jagger tienen 78.

Aunque recorrieron la mayor parte de la vida juntos, Wood no comenzó con ellos la carrera en la banda. Antes de él pasaron dos grandes músicos que, por distintas razones, terminaron abandonando la agrupación. Recién para las grabaciones de Black and blue, que comenzaron en 1974, Wood comenzó a trabajar junto a los Rolling Stones.

El primero que acompañó a Richards con las guitarras de la banda fue Brian Jones, que también dominaba otros instrumentos, a pesar de su temprana edad. El músico, que falleció a los 27 años, tocaba la armónica, el piano, el saxo, el clarinete, la flauta, el ukelele, el acordeón, la gaita y el violín, entre otros tantos. Su talento quedó plasmado en el estilo de las primeras grabaciones de los Stones, muy representativas de lo que era la banda por entonces. Jones, a pesar de no ser parte activa en la mayoría de las composiciones como la dupla Jagger/Richards, aportaba su impronta personal de la mano de varios instrumentos.

Grabando Let it bleed, en 1969, la banda lo despidió por sus excesos con las drogas y las problemáticas que se suscitaban por su comportamiento. Siempre quedaron muchas dudas detrás del despido. La versión oficial, que depende de Richards y Jagger, dice que Jones se tomó bien la noticia, ya que él tampoco estaba en sintonía musical con el proyecto del grupo. Otros acusan a la dupla de haberle generado una grave depresión, que incluso pudo haber terminado en su muerte. La causa oficial del deceso, a un mes de la ruptura con los Stones, fue “ahogamiento” en la piscina de su casa.

Quien tomó su lugar fue el joven Mick Taylor de 20 años, que debutó en vivo en el concierto masivo de Hyde Park en julio de 1969. A pesar de su corta edad, ya demostraba el talento de un virtuoso total a la hora de tocar la guitarra. Muchos consideran que Taylor fue el guitarrista más completo en la historia de los Rolling Stones.

Su personalidad musical hizo que la estadía en la banda fuera breve. Partió en 1974 por sus propios medios. Aunque hubo algunos conflictos relacionados con la autoría de unos temas (que salieron firmados por la dupla sin él) y unas discusiones en estudio con Richards (quien le achacaba que era muy bueno en vivo, pero no tanto a la hora de grabar), Taylor se fue de un día para otro. El golpe fue muy duro para Mick y Keith, ya que, a pesar de las diferencias, consideraban al guitarrista un pilar fundamental de los Stones. Esa misma noche le ofrecieron a Ron Wood participar del álbum que tenían en marcha y aceptó gustoso.

Ronnie no era un novato en el ámbito musical. A pesar de su juventud, ya tenía camino recorrido de la mano de artistas de la talla de Jeff Beck y Rod Stewart. Desde entonces, no se fue nunca de los Rolling Stones. A pesar de haber tenido sus experiencias solistas, no solamente dentro de la música, sino también en el mundo del arte visual, Wood fue la pieza perfecta para el complejo engranaje de la banda más longeva de la historia del rock and roll.

La gira que comienza hoy en España llevará a Jagger, Richards y Wood a los escenarios de Suecia, Francia, Alemania, Bélgica y el Reino Unido, entre otros países europeos. Que sea por muchos años más.