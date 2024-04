Los debates sobre la «igualdad racial» se caracterizan por la evolución de los conceptos y la terminología en una búsqueda constante de mejores formas de expresar los ideales y valores de los protagonistas. Los mantras de «diversidad, equidad e inclusión» (DEI) están siendo cada vez más atacados a medida que varios estados se movilizan para prohibir los programas DEI. En busca de un fundamento conceptual alternativo para sus planes de igualdad, muchos liberales (tanto progresistas como conservadores) que desean promover la igualdad han propuesto que una alternativa mejor sería unirse en torno a un concepto de «igualdad daltónica», que reflejaría el sueño de Martin Luther King Jr.

¿Esta búsqueda de la igualdad racial es aceptable desde una perspectiva libertaria de derechos naturales? Para responder a esta pregunta, este artículo se basa en las lecciones de la conocida crítica de Murray Rothbard al igualitarismo, con el objetivo de aclarar el significado preciso del concepto de «igualdad».

En su ensayo «Libertad, desigualdad, primitivismo y división del trabajo», Rothbard describe la igualdad como «libertad para todos y cada uno de los hombres». Todos los seres humanos somos iguales en el sentido de que todos somos igualmente libres. Esta libertad se expresa en la idea de que cada ser humano tiene derecho a la autopropiedad, y ningún hombre puede poseer a otro o violar los derechos de propiedad de otro hombre. Como explica en la “Ética de la libertad”, la justicia exige que «la propiedad de ningún hombre en su persona o en bienes tangibles sea molestada, violada o interferida por otro». Entendido así, el lema de la Declaración de Independencia americana de que todos los hombres son creados iguales se refiere a la «plena libertad para todas las personas»:

“Pues el concepto de igualdad alcanzó su gran popularidad durante los movimientos liberales clásicos del siglo XVIII, cuando significaba, no uniformidad de estatus o de ingresos, sino libertad para todos y cada uno de los hombres, sin excepción. En resumen, la igualdad en aquella época significaba el concepto libertario e individualista de plena libertad para todas las personas”.

Cualquier intento de desvincular la igualdad de este ideal de libertad transforma inmediatamente la igualdad en nada más que un vehículo conveniente para la igualación de cualquier cosa que sus promotores puedan imaginar que debería ser igualada. Inventar una gama ilimitada de «derechos» artificiales, como los llamados derechos civiles y políticos, y luego proceder a imponer la «igualdad» de esos derechos inventados, es una empresa sin ningún fundamento ético o justo. De hecho, cualquier intento de imponer esa «igualdad» artificial sería incompatible con la naturaleza humana.

Antony Flew avanza un argumento similar, ya que en su opinión sería erróneo leer la Declaración de Independencia como un intento de negar la realidad obvia de la naturaleza humana en la que los seres humanos no son iguales sino, de hecho, singularmente diversos y desiguales: «Los firmantes [de la Declaración de Independencia] no estaban afirmando ni presuponiendo una proposición falsa en biología o psicología. Exigían, en cambio, que se garantizaran ciertos derechos básicos muy generales». Pretendían defender el derecho de cada hombre a la vida, a la libertad, a la propiedad, contra la tiranía del gobierno o de cualquier otra persona, declarando que todos los seres humanos son iguales en el disfrute de estos derechos, hombres o mujeres, ricos o pobres. Esta es la idea expresada por los juristas liberales clásicos como igualdad formal ante la ley.

El concepto libertario de derechos naturales de igualdad expresa la idea de que cada individuo tiene la misma libertad inalienable que cualquier otro individuo. Entendido así, queda claro que el concepto de igualdad deriva su significado del ideal de libertad individual y se equivoca siempre que se aparta de la libertad individual o, peor aún, intenta limitar el alcance de esa libertad.

La igualdad tampoco puede entenderse sin hacer referencia a la naturaleza de todos los derechos como derechos de propiedad. Rothbard conceptualiza todos los derechos individuales como emanados de la autopropiedad y, en su opinión, no hay más «derechos humanos» que los derechos de propiedad. Como explica en la Ética de la libertad, «El concepto de ‘derechos’ sólo tiene sentido como derechos de propiedad. Porque no sólo no hay derechos humanos que no sean también derechos de propiedad, sino que los primeros pierden su absolutismo y claridad y se vuelven difusos y vulnerables cuando los derechos de propiedad no se utilizan como norma».

Uniendo estas ideas, el argumento es que la igualdad sólo significa que los derechos de propiedad corresponden a todos y cada uno de los individuos. En otras palabras, el único concepto válido de «igualdad» es el que expresa el derecho a la autopropiedad y los derechos de propiedad, que corresponden por igual a todos los seres humanos. De ello se deduce que el único concepto válido de justicia es el que, tal como se expresa en la ley romana, significa «dar a cada uno lo suyo».

El ideal de Procusto

La noción libertaria de la libertad individual celebra la diversidad humana. En «Libertad, desigualdad, primitivismo y división del trabajo», Rothbard subraya que cada individuo es único:

“La gloria de la raza humana es la singularidad de cada individuo, el hecho de que cada persona, aunque similar en muchos aspectos a otras, posee una personalidad propia completamente individualizada. Es el hecho de la singularidad de cada persona —el hecho de que no pueda haber dos personas totalmente intercambiables— lo que hace que todos y cada uno de los hombres sean insustituibles y lo que hace que nos importe si viven o mueren, si son felices o están oprimidos”.

En su opinión, el concepto contemporáneo de igualdad niega y, de hecho, destruye esa diversidad al tratar de coaccionar a las personas para que encajen en un molde idéntico. Por lo tanto, Rothbard se opone a la noción de igualdad sobre la base de que «el ideal de la igualdad humana sólo puede implicar la uniformidad total y la eliminación total de la individualidad» (el subrayado es suyo). Cualquier ideología que busque por la fuerza igualar a todos los seres humanos sólo puede ser considerada, en sus palabras, como «antihumana y violentamente coercitiva», «monstruosa y antinatural», «grotesca» y «catastrófica».

Antony Flew tiene una visión similar de lo que él denomina «el ideal de Procusto», e ilustra su punto de vista evocando el mito griego en el que el ladrón Procusto ofrece lo que parece hospitalidad a los viajeros, y luego toma medidas para asegurarse de que todos los huéspedes sean iguales y que quepan igual de bien en el tamaño de su cama: «Aquí, si una víctima era más baja que la cama, la estiraba martillando o trasegando el cuerpo para que cupiera. Alternativamente, si la víctima era más larga que la cama, le cortaba las piernas para que el cuerpo se ajustara a la longitud de la cama». Por desgracia, los huéspedes de Procusto no sobrevivieron a sus bienintencionados procesos de igualación, pero al menos alcanzaron el ideal de igualdad y, después de todo, tenía buenas intenciones, que es lo que cuenta según la industria de la igualdad.

La industria de la igualdad socava el valor de todos y cada uno de los individuos, tratando en su lugar a las personas como engranajes de una rueda o, como dice Rothbard, otras tantas hormigas indiferenciadas en un hormiguero. Su búsqueda de la igualdad destruye la libertad humana y la libertad individual, que son necesarias para el florecimiento humano, para la prosperidad y para la propia civilización. Por estas razones, Rothbard nos insta a ignorar el «canto de sirena de la igualdad»:

“Ya es hora, pues, de que quienes aprecian la libertad, la individualidad, la división del trabajo y la prosperidad y supervivencia económicas dejen de conceder la supuesta nobleza del ideal de igualdad. . . . El canto de la ‘igualdad’ es un canto de sirena que sólo puede significar la destrucción de todo lo que apreciamos como ser humano”.

Este artículo fue publicado inicialmente en el Instituto Mises.

La Dra. Wanjiru Njoya es académica residente del Instituto Mises y autora de libros como “Economic Freedom and Social Justice”.