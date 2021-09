Los zapatos de Charlie Watts no son fáciles de llenar. El histórico personaje logró ponerle un sello tan particular a la percusión de los Rolling Stones, al punto de hacerla sonar (como también a la banda) de una forma tan particular y reconocible, como puede pasar con un vocalista. Antes de pasar a la inmortalidad, Charlie ya estaba siendo reemplazado en los ensayos para la próxima gira en septiembre de los Estados Unidos por otro talentoso músico que lo había suplantado en el pasado. Hoy, todos se preguntan quién es el nuevo baterista de «Sus satánicas majestades». Se trata de Steve Jordan. Curiosamente, los argentinos ya lo tenemos bien escuchado, aunque muchos no lo sabíamos.

A pesar de que su nombre aparece relacionado a Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood como nunca antes, lo cierto es que Jordan ya había trabajado con ellos en el disco Dirty Work, de 1986. Por esos días, Watts pasaba momentos complicados vinculados a ciertas adicciones, por lo que el estadounidense, nacido en 1957, tuvo que suplantarlo en diversos ensayos y sesiones de aquella producción. Para él era un sueño: clásicos de la banda como Honky Tonk Women fueron fundamentales para convertirlo en el artista que es hoy.

Para entonces ya contaba con experiencia profesional. Había sido el hombre detrás de los parches en proyectos de primerísimo nivel, como las bandas en vivo de Saturday Night Live y del Late Night de David Letterman. Luego de su primera participación con los Stones, acompañó a Keith Richards en diversos proyectos solistas y de su banda paralela a los Rolling.

Andrés Calamaro tenía bien escuchados los trabajos en solitario del guitarrista. Luego de la exitosa experiencia de Los Rodríguez, el cantautor decidió darse el gusto de contratarlo para un disco solista, que terminó siendo el más exitoso y uno de los mejores. En Alta Suciedad, editado en 1997, Steve Jordan le pone el ritmo a catorce de las quince canciones del álbum. Los argentinos, y muchos latinoamericanos, que nos cansamos de escuchar hits como Loco, Flaca o Media Verónica, ya tenemos un buen adelanto de un experimentado baterista que sin dudas se lucirá junto a Richards, Jagger y Wood.

La gira norteamericana donde se presentará el nuevo baterista de los Rolling Stones comenzará el 26 de septiembre y finalizará el 20 de noviembre. Muchas de las fechas estaban originalmente planeadas para el año pasado, pero fueron pospuestas por la pandemia del COVID-19. ¿Continuarán con Steve Jordan o se trata de un plan de emergencia por los compromisos asumidos? Todavía no lo sabemos. Mick Jagger ya sopló 78 velitas en julio, y tiene un año más que su veterano compañero de toda la vida, Richards.