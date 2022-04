A veces, sobre todo en el mundo moderno de las influyentes redes sociales, varias noticias que evidencian víctimas y victimarios generan reacciones que cambian el rol y el lugar de los protagonistas radicalmente. Este fin de semana vimos como Chris Rock y Javier Milei no tuvieron más que esperar y ser testigos pasivos de una explosión que terminó resultándoles absolutamente beneficiosa. Algo impensado para más de uno cuando sus nombres acapararon los titulares por dos hechos que generaron posiciones interesantes por parte del público en Estados Unidos y en Argentina.

El cómico que se llevó el cachetazo de Will Smith, y que pudo salir medianamente airoso del inesperado y complicado momento que le tocó ante los ojos del mundo, tenía un panorama incierto hacia el final de la noche de la entrega de la más famosa estatuilla. Las redes sociales se debatían entre los partidarios de uno y otro y, en medio de un clima enrarecido, Rock decidió guardar silencio y esperar.

Con el correr de las horas, las piezas se fueron acomodando y, finalmente, quedó en evidencia que Chris Rock fue el que mejor salió parado de la situación. Claro que todo pudo haber sido diferente si Smith subía, tomaba el micrófono, hacía un descargo y se retiraba de la sala junto con su mujer. Pero escogió el golpe y pudo haber incluso llegado a arruinar por completo su carrera. O al menos la carrera que tenía. Por lo pronto, el actor ya tuvo que presentar su renuncia a la Academia.

La polémica presentación de los últimos premios Oscar tuvo lugar en medio de la gira de Chris Rock, titulada “Ego Death”. A pesar de que la misma se realizaba con el éxito moderado que acompañaba hasta el momento al comediante, el cachetazo de Smith hizo que la demanda de las entradas para su show se incrementaran considerablemente. El precio de las boletas pasó de 46 a 411 dólares y en la reventa alcanzaron valores considerablemente mayores. Tras el incidente, el artista metió seis sold out consecutivos en Boston y le esperan varias funciones a sala llena, antes de terminar la gira en el mismo Dolby Theatre.

We sold more tickets to see Chris Rock overnight than we did in the past month combined.

— TickPick (@TickPick) March 28, 2022