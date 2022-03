Los Ángeles (EE.UU), 27 mar (EFE).- Will Smith, nominado al Oscar a mejor actor protagonista por «King Richard», protagonizó uno de los momentos más desconcertantes de la gala de los Oscar al abroncar a Chris Rock por un chiste relacionado con su esposa.

Rock había salido al escenario del Dolby Theater para presentar el Oscar al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la Teniente O’Neil de la película de Ridley Scott.

Will Smith se levantó de su asiento y subió al escenario para pegar una bofetada a Chris Rock. Aunque pareció un golpe simulado, el público enmudeció y el hecho de que el actor continuara increpando al presentador al volver a su asiento sembró aún más dudas.

The entire Will Smith moment went to air uncensored in Australia: pic.twitter.com/qG8WL7DEub

— casey briggs (@CaseyBriggs) March 28, 2022