La inflación en Estados Unidos superó niveles históricos en el 2022 y ha llegado a tal punto que la población empieza a sacrificar tradiciones, por falta de presupuesto. Uno de cada cuatro americanos no celebrará el Día de Acción de Gracias, de plano. Ahora las festividades de Halloween también podrán verse afectadas, dado que el precio de los dulces se ha incrementado de una manera desmesurada con relación al año anterior.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el costo de las golosinas se disparó un 13,1 % en comparación con el año anterior en septiembre. El aumento en los ingredientes impulsó el alza de los precios de los dulces. Por ejemplo, el azúcar subió un 17 % en comparación al año pasado, la harina también registró este mismo patrón con un 24 %. Es por ello que los pasteles, las magdalenas y las galletas también registraron un incremento de 16 %.

Inflation hits Halloween:

-Candy +13.1% this year.

-Baked goods +16%.

-Costume fabric and supplies +11%.

-Pumpkins (well, vegetables) +10%

Source: @BLS_gov pic.twitter.com/NAhweW0H7D

