Cuando una persona es libre de trabajar, comprar e invertir, aporta a cada tarea sus conocimientos derivados de la realización de las otras. Cuando trabaja, sabe lo que hay que hacer para complacer a los clientes, porque también es un cliente. Cuando compra, sabe lo que los trabajadores pueden hacer por él, porque también es un trabajador. Mientras invierte, tiene la sensación de saber quién aporta más valor, porque él también trabaja para añadir valor y compra en busca de valor.

El tiempo muerto dificulta el control económico para todos

La gente del gobierno reduce la libertad de las personas para trabajar en los empleos que elegirían, para comprar los productos que elegirían ahora (digamos, ivermectina, hidroxicloroquina o N-acetil cisteína [NAC]) y para ahorrar para los productos que elegirían más adelante mientras obtienen rendimientos ahora. La gente del gobierno toma los impuestos, infla el stock de dinero del gobierno y compra una fracción sustancial y creciente de lo que la gente produce.

Cuando la gente del gobierno infla el dinero del gobierno, las personas que manejan el nuevo dinero del gobierno compran primero cuando los precios de los productos son todavía bajos. Las personas que manejan el nuevo dinero sucesivamente compran después cuando los precios de los productos son sucesivamente más altos. Los primeros que manejan el dinero ganan dinero extra para algunas compras, mientras que los últimos pierden en todas las compras. Esto redistribuye la riqueza, acaparando dinero para los banqueros, los prestatarios y sus socios comerciales más cercanos, cuyas conexiones con el gobierno son las más próximas, y quitando dinero a las personas más libres, cuyas conexiones con el gobierno son las más lejanas.

Esta redistribución de la riqueza fluye en una dirección predominante desde los primeros que la manejan hasta los últimos, con cambios que al principio se retrasan mucho y luego aparecen de repente como un frente meteorológico. Las personas que manejan el nuevo dinero pueden ajustar sus acciones, mientras que las personas que aún no manejan el nuevo dinero no pueden ajustar sus acciones con precisión.

Y, de hecho, incluso cuando el nuevo dinero empieza a afectar a las personas, éstas pueden no ajustar sus acciones durante un tiempo considerable. En el caso de los trabajadores que fabrican productos, muchos de los inventarios de sus insumos se agotan rápidamente, pero otros insumos —el equipamiento en las industrias que hacen un uso intensivo del capital, por ejemplo— constituyen fracciones significativas del total de insumos y pueden proporcionar muchos años de vida útil antes de ser sustituidos a los nuevos precios. Además, muchos productores, que compiten para satisfacer a los clientes, se retrasan considerablemente antes de realizar cada cambio incremental en los precios de sus productos.

La inflación gubernamental impulsa cambios en el diseño de los productos y los procesos de producción, con cambios que también se retrasan mucho al principio y aparecen de repente, como un frente meteorológico. Cada cambio en el diseño de un producto o proceso puede llevar años de retraso en el diseño del producto, el diseño de la planta, la construcción, la puesta en marcha, la distribución y la venta. Hasta que el producto de un productor determinado no haya pasado por esas puertas y esté disponible para su compra, los productores que utilizan ese producto como insumo no pueden empezar a ajustar sus propios productos y procesos para hacer uso del nuevo insumo. Entonces, a su vez, cada productor que utiliza un nuevo insumo puede retrasar más años antes de que su nuevo producto esté disponible para comprar. Así, la inflación del dinero del gobierno afecta al diseño de productos y plantas en una cascada de cambios, cada uno de ellos con retrasos del orden de años.

Estos procesos en cascada de tipo meteorológico se describen en el control de procesos como capacidad múltipleprocesos de . También son no interactivos, ya que los pasos posteriores no afectan a los anteriores. Un ejemplo es el flujo libre de líquidos por gravedad en una columna de destilación con contacto vapor-líquido desde las etapas superiores a las inferiores. En este proceso, a medida que se añaden etapas, el tiempo de respuesta de la cascada converge rápidamente al doble de la suma de los tiempos de respuesta de las etapas. Además, lo que es mucho peor, la respuesta se acumula hasta ser como una onda de puro retardo temporal, en la que la salida de la cascada no cambia en absoluto hasta después de un retardo temporal que casi iguala el tiempo de respuesta de la cascada.

Ese tiempo de retardo antes de la respuesta inicial, que se denomina tiempo muerto, es la característica del proceso que hace más difícil el control preciso. Esto queda claro sólo con el razonamiento. En la práctica, el control de procesos más habitual utiliza la retroalimentación, midiendo la proximidad de una variable del proceso a un punto de consigna y ajustando una variable controlada. El tiempo muerto hace imposible el ajuste hasta que pase el tiempo muerto. Hasta que el agua caliente llega a un grifo, el agua permanece fría. Si el suministro de agua caliente está lo suficientemente caliente, posicionar las válvulas en función de la temperatura del agua durante este tiempo muerto sería una receta para causar quemaduras.

El objetivo de la inflación hace que el control sea mucho más difícil

A los retrasos incorporados en los procesos económicos se suma la elección de la gente de la Reserva Federal de su punto de referencia de control. La gente de la Reserva Federal decide inflar el stock de dinero del gobierno. Cuando lo hacen, los compradores intentan cada vez más utilizar el nuevo dinero para comprar más productos, y los productores acaban viéndose obligados a aumentar los precios de los productos. Pero, como ya se ha mencionado, la presión competitiva para mantener los precios bajos lleva a los productores a retrasar el aumento de los precios de los productos. Esto retrasa en gran medida que la gente ajuste su trabajo, sus compras y sus inversiones a un nuevo estado de reequilibrio.

En cambio, cuando el stock de dinero se mantiene constante, el aumento de la productividad incrementa la cantidad y la calidad de los productos, y los productores reducen los precios de los mismos. En este caso, la presión competitiva de siempre para que los precios sean más bajos hace que los productores lleven la delantera en el ajuste de sus precios, lo que acelera a la gente a ajustar su trabajo, sus compras y sus inversiones a un nuevo estado de reequilibrio. Así, la inflación monetaria impone una importante desventaja dinámica que dificulta la colaboración entre las personas, mientras que la deflación monetaria confiere una importante ventaja dinámica que facilita la colaboración entre las personas.

Esta ventaja dinámica de la deflación fue de gran ayuda en el pasado, cuando no existía la Fed. Los gobiernos habían concedido inconstitucionalmente permiso a los bancos para prestar mientras mantenían sólo reservas fraccionarias. Los préstamos respaldados sólo por reservas fraccionarias hacían que los bancos fueran vulnerables cuando los proyectos fracasaban, y esto significaba que los fracasos de proyectos localizados podían causar quiebras bancarias que arruinaran financieramente a muchas otras personas. En 1839-43, los préstamos con reservas fraccionarias y los fracasos de los proyectos provocaron crisis bancarias que redujeron la masa monetaria en un 34 por ciento, incluso más que el descenso del 27 por ciento de 1929-33.

Los inversores disminuyeron su exposición en curso en los canales en un 90 por ciento y en los ferrocarriles en un 67 por ciento, y en general, los inversores disminuyeron su inversión bruta real en un 23 por ciento. Los productores redujeron rápidamente los precios en un 42 por ciento (notablemente, mucho más que la disminución de las existencias monetarias en un 34 por ciento). Como resultado, los productores pudieron seguir empleando trabajadores y aumentar el producto nacional bruto real en un 16 %. Los trabajadores aumentaron el consumo real en un 21 %. En lugar del bajo nivel de empleo y el empeoramiento del nivel de vida de la Gran Depresión Progresiva, hubo un alto nivel de empleo y una mejora del nivel de vida.

En definitiva, la inflación del dinero público afecta a los precios a través de una larga cascada de transacciones, cada una de ellas con retrasos del orden de meses o años. Las cadenas de suministro de cada producto se componen de muchos insumos, y las cadenas tienen diferentes números de eslabones. Sin embargo, según los datos de ocho países desarrollados a partir de 2011, la inflación con dinero público parece haber llevado la inflación a su fin en el caso de los precios de las acciones en un plazo de 0,5 años, y en el caso de los precios de todos los productos en todo el producto interior bruto (que incluye el valor añadido proporcional de los productos intermedios) en un plazo de ocho años, pero en el caso de los precios de los productos de consumo en un plazo de ocho a dieciséis años.

El aumento de la deuda parece disminuir la eficacia del control

El primer gráfico muestra las variaciones intermensuales de la Reserva Federal en la Oferta Monetaria Real y los cambios resultantes en la renta utilizable de los individuos, el valor añadido voluntario neto real per cápita. Los grandes y variados estímulos imponen condiciones que cambian constantemente. Estos estímulos reducen los tipos de interés, lo que disminuye el ahorro. Estos estímulos también desvinculan la inversión del ahorro de los individuos y, en su lugar, vinculan la inversión a la omnipresente financiación de los estímulos socialistas de la Fed. Se financian proyectos cuyos productos no se compran porque no existe el ahorro. Esto produce bustos. Estas crisis aumentan la recaudación de los gobiernos. Esto disminuye los ingresos utilizables de los individuos y otras libertades.

El segundo gráfico muestra que los estímulos de la Reserva Federal, al producir incertidumbre, auges y caídas, contribuyeron a aumentar considerablemente la deuda pública. El aumento de la deuda pública, a su vez, parece haber hecho que los estímulos de la Oferta Monetaria Real sean cada vez menos efectivos. Esto tiene sentido sólo por el razonamiento. Hay que pagar el servicio de la deuda, y esto toma parte de los ingresos utilizables de los individuos. Además, el gasto alimentado por la deuda toma más de los ingresos de los individuos. Y también, el gasto da poder a los reguladores, que limitan cada vez más las opciones de los individuos cuando trabajan, compran e invierten.

Las acciones de la gente del gobierno están condenadas desde el principio a anular y cancelar las acciones mucho más rápidas y precisas de la gente libre. Las acciones de las personas libres son una intrincada y hermosa danza de colaboración que, idealmente, las personas libres enriquecen a lo largo de sus vidas, creando un punto de partida cada vez mejor para todas las personas que les siguen.

Este artículo fue publicado inicialmente en Mises.org

James Anthony es un ingeniero químico experimentado que escribe sobre gobierno y política.