La situación económica en Estados Unidos afectará una de las mayores celebraciones del país: los americanos recortarán la cena de Acción de Gracias. Uno de cada cinco estadounidenses «duda que tenga suficiente dinero para cubrir los costos del Día de Acción de Gracias este año». Y uno de cada cuatro planea omitir la tradicional celebración para ahorrar dinero.

Una encuesta de la firma Personal Capital muestra que un tercio de los ciudadanos y residentes en EE. UU. espera que su cena de Acción de Gracias de 2022 sea «más pequeña».

La preocupación es mayor en la Generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012. En ese grupo etario es, además, donde más estrés se vive en torno a esta fecha, lo cual afecta a 54 % de los consultados. Luego siguen los milenials, nacidos entre 1981 y 1996, donde el estrés por esta celebración afecta a 51 %. El estrés general de todos los grupos es de 45 %.

Para reducir los costos el Día de Acción de Gracias, 36 % de los estadounidenses tiene planes de usar cupones, 32 % pretende comparar precios, 28 % no viajará este año y otro 28 % tiene proyectado comprar un pavo más pequeño que en años anteriores.

Para 88 % de los estadounidenses encuestados, eliminar «al menos un plato» de su mesa para ahorrar dinero es la opción que están considerando. En promedio, la cena de Acción de Gracias tiene, además del pavo, seis platos: dos guarniciones de vegetales, dos almidones y dos postres.

Contrario a las recientes declaraciones de Joe Biden, que celebró el «progreso» en materia de inflación, las cifras mensuales muestran que se está acelerando. Así lo expone el último informe del Índice de Precios al Consumidor. Los precios están 8,2 % más altos que hace un año, de acuerdo con los números correspondientes a septiembre.

Aunque hubo una mejora en julio, en comparación con mayo y junio, cuando se rompió el récord histórico de inflación (9,1 %), el índice general de precios al consumidor ha vuelto a mostrar una tendencia al alza. La variación mensual que en julio y agosto fue de 0,0 %, en septiembre subió a 0,2 %. Los precios subyacentes subieron 0,31 % en julio y 0,56 % en agosto.

Por segundo mes consecutivo, los productos comestibles aumentaron 0,7 %. Estos han subido 13 % en comparación con el año anterior.

Los estadounidenses se han empobrecido en el último año. El salario anual del trabajador promedio ha disminuido 3000 dólares. Esto significa una pérdida de 6000 dólares anuales por cada hogar promedio, gracias a la alta inflación.

Todo bajo la administración del Partido Demócrata, señala el economista e investigador de la Heritage Foundation, E. J. Antoni, quien destaca que «la inflación era de 1,4 % cuando Biden asumió el cargo, prácticamente inexistente». Pero ahora, «de alguna manera, en solo 18 meses, subió a más de 9 %», agrega.

Un poco de memoria histórica alertaría a la población, pues el Día de Acción de Gracias celebra el fin del socialismo primitivo de los primeros colonos de EE. UU. El sistema de economía socializada, donde el gobierno central decidía la repartición de raciones, redujo la población en Plymouth, en el actual estado de Massachusetts, donde ancló el Mayflower.

