Primero faltó la fórmula de bebés. Ahora hay escasez de pañales en Estados Unidos. En lugar de señalar las políticas públicas que condujeron al problema, la responsabilidad se ha atribuido insólitamente a los «antiaborto». Un conocido portal financiero pretende adjudicar la escasez de pañales a los provida por luchar para que los niños nazcan.

«Estados Unidos se enfrenta a una crisis de pañales, y el movimiento contra el aborto la está empeorando», dice el titular de Yahoo Finance.

Lo más noticioso no es la postura respecto al aborto sino la instrumentalización del tema por parte de los grandes medios para favorecer al Partido Demócrata en época electoral.

«Hay más de 2500 centros de embarazo en los EE. UU. que ofrecen artículos como pañales a las personas que los necesitan. Pero los medios corporativos, Hollywood, el proveedor de abortos más grande del país, Planned Parenthood, y el Partido Demócrata califican los esfuerzos de estas organizaciones para ayudar a las madres y los bebés como ‘engañosos’, ‘emocionalmente manipuladores’, ‘falsos’ y como ‘desinformación’», reprocha The Federalist.

«No hay duda de que los medios corporativos fomentan un esfuerzo coordinado a favor del extremismo del aborto para minimizar el importante trabajo de los defensores de la vida y los médicos. El artículo de Sandra Salathe en Yahoo Finance demuestran no ser una excepción», agrega.

Se reprocha además cómo la editora en jefe del portal financiero se olvida de mencionar que los precios de los pañales, entre otros artículos para bebés como la fórmula, se han visto gravemente afectados por el aumento de la inflación y la actual crisis de la cadena de suministro bajo la presidencia de Joe Biden. En su lugar, dice que los centros dedicados a brindar alternativas al aborto y a ofrecer ayuda integral a la mujer con embarazo de riesgo son de alguna manera responsables del estrés «físico», «mental» y «económico» que las familias soportan al tratar de mantener a sus bebés con pañales.

Yahoo! Finance: We Could Ease Diaper Shortage If Pregnancy Centers Would Quit Convincing Women To Keep Their Babieshttps://t.co/BQdS7wJs87

— The Federalist (@FDRLST) October 14, 2022