El conductor que atropelló a los camioneros manifestantes en la ciudad de Winnipeg mientras protestaban el viernes, 4 de febrero, contra las medidas restrictivas del Gobierno de Canadá, hoy enfrenta 11 cargos. Entre las acusaciones figuran: cuatro señalamientos por asalto con un arma, cuatro por abandonar la escena de una colisión, dos de conducción peligrosa que causa daños corporales y uno de conducción peligrosa.

Sin embargo, el prontuario del sujeto podría indicar que hubo motivaciones político-ideológicas en su proceder. Esta hipótesis sigue investigándose. El hombre que causó estragos en la manifestación fue identificado como David Alexander Zegarac, de 42 años. Según el material audiovisual disponible, iba en una Jeep Patriot cuando pasó a través de un grupo de personas, derribando a las cuatro víctimas.

Quienes respaldan la iniciativa de los camioneros en Ottawa y también en Winnipeg, localidad cuyos habitantes se solidarizaron con los manifestantes de la capital canadiense, están indignados por las acusaciones contra Zegarac. Y es que en su opinión las investigaciones no se toma en cuenta el hecho que este suceso pudo haber tenido motivación ideológica. De hecho, la justicia no trató al incidente como un crimen de odio, sino como una simple huida de la escena.

De acuerdo con el periodista Andy Ngo, quien es investigador y crítico del movimiento Antifa, el sospechoso arrestado por atropellar a manifestantes del «Freedom Convoy» en Winnipeg, es un miembro de la mencionada organización. El reportero publicó una exclusiva en la que señala el historial de Zegarac, quien según sus indagaciones tiene una larga historia de militancia de izquierda en el estado de Manitoba.

Ngo indicó en su artículo que Zegarac era el líder de la banda de punk antifa Brat Attack. No obstante, el sello discográfico abandonó el grupo debido a múltiples acusaciones de agresión sexual en su contra en 2015. Es por ello que ese año, Rebel Time Records anunció que ya no transmitiría contenido nuevo de ninguna de sus bandas The Brat Attack o Class War Kids. Los testimonios de las presuntas víctimas están disponibles aquí.

Breaking: The suspect who allegedly rammed #FreedomConvoy protesters & tried escaping in Winnipeg has been identified as an #Antifa member. I investigated David Zegarac. He's a leader in the antifa punk scene & was accused of grooming & raping a young girl. https://t.co/gcPPvlkCVy

El odio de Zegarac hacia conservadores se ve plasmado en la letra de sus canciones. Por ejemplo, Brat Attack tiene una canción titulada Hey Harper You Anti-Choice Homophobe F ** k, Die Die Die. En este tema habla del ex primer ministro conservador canadiense Stephen Harper. Allí lo señala por defender la vida (contra el aborto) y el matrimonio entre hombre mujer. La canción de Zegarac aclama que Harper muera.

Por eso y más existe clamor en Canadá porque Zegarac sea juzgado por intento de asesinato. Así lo reclama el psicólogo canadiense Jordan Peterson, defensor de la libertad de expresión y enemigo del autoritarismo en todas sus formas.

How about attempted murder? https://t.co/1klLq8aMpJ

El discurso que el atropellamiento fue un accidente queda en duda, al ver el comunicado de la policía que asegura que Zegarac fue detenido y su vehículo detenido “después de una breve lucha”. Tras el choque y el forcejeo posterior con las autoridades, el entonces sospechoso terminó en el hospital, de acuerdo con el informe policial.

Hasta ahora, la policía sigue investigando el caso. El hermetismo ha marcado en cierto modo a la institución, pues no ha dado mayor pronunciamiento sobre los motivos que llevaron a Zegarac a atropellar a las personas que se encontraban protestando en contra de las políticas gobierno de Canadá respecto de la vacunación.

Por ejemplo, el agente Rob Carver, portavoz del Servicio de Policía de Winnipeg, declaró de manera muy somera que Zegarac «soltó» algunas declaraciones sobre el incidente después de su arresto, pero no precisó mayor información.

Ante este hecho, Donald Best, exsargento de la policía de Toronto (detective) que ahora es periodista independiente, realizador de documentales y defensor de la lucha contra la corrupción, indicó que «la policía de Winnipeg está minimizando la verdad».

Asimismo, Best afirmó que el accionar de Zegarac (que estaba armado) fue deliberado y que no se trató de un accidente.

Last night a driver ran down 4 Freedom Convoy protestors in Winnipeg & fled from the scene.

Now facing 4 charges of Assault with a Weapon (the car) + others.

This means the driver's actions were DELIBERATE. This was no accident.@winnipegpolice are soft pedalling the truth. https://t.co/lSzblgW0KJ

