Los camioneros canadienses que han rodeado la capital para exigir el fin de la tiranía sanitaria instaurada por el primer ministro Justin Trudeau recaudaron más de 9 millones de dólares a través de la plataforma GoFundMe, pero la presión política les impidió acceder a los fondos.

Algunos viajaron unos 3600 kilómetros desde Alberta hasta Ottawa y, dado el frío bajo cero necesitan tener sus motores encendidos y con calefacción, lo cual implica un gasto superior a los 5000 dólares por camionero cada semana, además del costo de paralizar sus labores.

La población civil respaldó a los camioneros canadienses con donaciones a través de GoFundMe. Sin embargo, la presión política fue de tal magnitud que la plataforma anunció que iba a redistribuir los fondos a organizaciones caritativas aprobadas.

El rechazo a esta decisión no se hizo esperar. Varios políticos y referentes conservadores de EE. UU. amenazaron con tomar acciones legales. El gobernador de Florida y posible aspirante a la vicepresidencia en dupla con Donald Trump, Ron DeSantis, anunció que trabajaría junto a la fiscal general del estado para que los donantes reciban un reembolso.

It is a fraud for @gofundme to commandeer $9M in donations sent to support truckers and give it to causes of their own choosing.

I will work with @AGAshleyMoody to investigate these deceptive practices — these donors should be given a refund.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 5, 2022