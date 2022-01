El clamor por la libertad logró la manifestación más grandes del mundo ejecutada por camioneros. Alrededor de 50000 camiones se congregaron en rechazo al pasaporte sanitario y consigo la vacunación obligatoria en Canadá. La convocatoria fue tal que desplazó a Egipto, país que hasta ahora ostentaba el título de campeón.

De acuerdo con Récord Guinness, el convoy de camiones más largo jamás registrado fue de 7,5 km, en Egipto en 2020. Mientras que el actual “tiene 70 km de largo. He visto imágenes de un avión. Es impresionante», dijo Benjamin Dichter, portavoz de Freedom Convoy 2022.

“El mayor desfile de camiones consistió en 480 camiones y lo logró Tahya Misr Fund (Egipto), en El Cairo, Egipto, el 20 de noviembre de 2020”, dice Guinness en su sitio web. “Con una longitud de 7,5 km, Tahya Misr Fund logró organizar un desfile de 480 camiones, en medio del duro clima y la fuerte lluvia, batiendo el título Guinness World Record por el mayor desfile de camiones, que se logró hace 16 años en la Países Bajos con un tamaño de desfile de 416 camiones”.

«Freedom Convoy», convoy de la libertad, es el nombre de la manifestación de camioneros de Canadá que también incorpora a Estado Unidos, pues afecta a ambos países, por el tema del cruce de la frontera. La razón de la manifestación se debe a que a partir del 15 de enero, el gobierno federal comenzó a exigir que todos estos trabajadores que manejen entre ambos países se vacunen.

Lots of support for #FreedomConvoy2022 #truckers on Creditview overpass and Highway 403 in Mississauga pic.twitter.com/wTYJuYN4Mj

— Joe Warmington (@joe_warmington) January 27, 2022