Canadá está en pleno invierno, con 19 grados Celsius bajo cero. Los camioneros que protestan contra las estrictas medidas sanitarias del gobierno resisten en medio de las nevadas. Y es aquí donde surgen las contradicciones, pues mientras por un lado la administración del primer ministro Justin Trudeau asegura que la imposición de la vacuna obligatoria busca proteger a la población, por el otro se pone en riesgo la salud de miles de manifestantes y sus familias al ordenar confiscarles el combustible que les permite mantenerse abrigados.

La policía de Ottawa indicó que unos 250 camiones llevan más de nueve días aparcados en zonas céntricas «provocando molestias». Se trata del mismo argumento que utiliza Trudeau para calificar las manifestaciones como «inaceptables» y negarse a dialogar, pues lleva más de una semana escondido en un lugar aún desconocido, limitándose a decir que «ya es tiempo de que los manifestantes regresen a sus casas”. Pero no muestra intenciones de ceder. Ha dicho que la suspensión de la vacunación obligatoria para los camioneros está fuera de toda discusión.

Se trata ahora de una demostración de fuerzas, donde las autoridades hacen uso de distintos mecanismos para intentar ganarles la batalla a los manifestantes. Incluso exponiéndolos a las consecuencias para la salud de las temperaturas extremas. En las redes sociales circulan videos en los que se observa cómo les confiscan el combustible.

Police in Ottawa seizing gasoline from Freedom Convoy protest. pic.twitter.com/lxj802RyAz — Marie Oakes (@TheMarieOakes) February 7, 2022

Apoyo a caballo

Por eso, a modo de protesta, llegaron cientos de vaqueros a caballo para respaldar a los camioneros. Pues su medio transporte no necesita combustible. Entonces no están a merced de las medidas autoritarias del gobierno de Trudeau.

Con su presencia, los vaqueros dejan en claro que la tiranía sanitaria instaurada por Trudeau afecta no solo a los camioneros sino a toda la sociedad civil. Y que no se trata meramente de protestar contra la vacuna obligatoria sino contra el abuso de poder por parte de las autoridades.

#Viral Mas de 100 jinetes en Coutts, autopista entre Estados Unidos y Canadá se dirigen a apoyar protesta de camioneros y granjeros. #EEUU #FreedomConvoy2022 pic.twitter.com/eS0uysCMVQ — Alejandro Suarez Basso (@AlejandroSBasso) February 6, 2022

Y es que el Gobierno de Trudeau pretende impedir que los canadienses ingresen a su propio país si no están vacunados, lo cual atenta contra el Código de Núremberg que fue creado a raíz de los crímenes del nacionalsocialismo alemán (nazismo). Pues se puede alegar que esta medida obliga a la ciudadanía a formar parte de un experimento médico.

Por eso, a modo de protesta, la frontera entre EE. UU. y Canadá está bloqueada por vehículos de toda índole. En las imágenes se pueden observar desde tractores de los granjeros hasta automóviles particulares y caballos.

🇨🇦 CANADA Bloqueando la frontera con USA como Dios manda. Esta gente se merece un monumento. 👏👏👏👏 pic.twitter.com/YwR95wcqWX — Alberto Quevedo Glez (@albernap) February 6, 2022

«Nos superan en número y estamos perdiendo esta batalla”

La situación es compleja. Lo cierto es que los camioneros han obtenido un respaldo mucho mayor al esperado y las autoridades parecen sentirse acorraladas, lo que puede estar motivando la implementación de medidas aún más severas y de carácter autoritario como el decomiso del combustible sin medir las consecuencias que podría generar esta acción.

“Esto tiene que revertirse, tenemos que recuperar nuestra ciudad”, dijo este domingo el alcalde de Ottawa, Jim Watson, mientras declaraba el estado de emergencia y admitía que la capital del país se encontraba «fuera de control». Adicionalmente ha reconocido la posición de desventaja en la que se encuentra el gobierno. “Claramente, nos superan en número y estamos perdiendo esta batalla”.

El autoproclamado patriota y amante de la libertad, Theo Fleury, campeón de hockey, deporte nacional de Canadá, dijo que «el alcalde de Ottawa declara emergencia por incumplimiento. Es todo lo que les queda. Una simple negociación habría resuelto este problema. Supongo que la libertad no es conveniente para un grupo de globalistas que quieren el control total sobre todo lo que significa ser un humano libre».

Ottawa mayor declares an emergency of non compliance. It’s all they got left. A simple negotiation would have solved this simple problem. Freedom I guess is a non starter for a bunch of Globalist dreamers who want complete control over all that it is to be a free human. — Theo Fleury (@TheoFleury14) February 6, 2022

Migrantes en la protesta

Contrario a lo que alega el relato oficial del gobierno progresista, no se trata de una manifestación de «supremacistas blancos» sino que abunda la población migrante entre quienes protestan. Muchos, como los sikh originarios de la India, están junto a su familia entera en los camiones, ahora pasando frío en un clima al que no estaban acostumbrados.

Este señor y sus hijos van a pasar esta noche sin calefacción ya que el gobierno de Trudeau les confiscó el combustible. Van a hacer -19 C pic.twitter.com/VnBfQePs61 — Pablo Munoz Iturrieta (@PMunozIturrieta) February 7, 2022

Frente a las estadísticas de vacunación que presentó Justin Trudeau para acusar de minoría a los camioneros, hubo inmigrantes que destacaron cómo la inoculación masiva se logró no por miedo al virus ni confianza en la vacuna sino por presión política, sobre todo para poder viajar a sus países de origen.

La comentarista Rupa Subramanya destaca la presencia de un comediante originario de Paquistán y cómo la multitud lo aplaudió. «Da miedo», dice satíricamente, deslegitimando así toda acusación de racismo entre los manifestantes.

Asimismo, la comentarista resaltó a un hombre originario de su pueblo en la India. Con humor, señala que está parado en la «extrema derecha», haciendo alusión a las acusaciones del gobierno de Trudeau. Estos hombres son cristianos, citan la Biblia, el libro de Corintios, señalan cómo «Dios escogió a los tontos para avergonzar a los sabios».

Another important update after a gruelling day fighting the dark forces of white supremacy, racism, misogyny and all other bad stuff in the crime ridden wasteland of Ottawa. Comedian Hassan Chaudhry, originally from Pakistan, does a stand up routine to rousing applause. Scary. pic.twitter.com/23ngxz3rkY — Rupa Subramanya (@rupasubramanya) February 6, 2022

Subramanya también denunció cómo el autoritarismo del Gobierno de Trudeau está dejando sin calefacción a menores de edad. Pues familias enteras se han trasladado hasta la capital y la policía recibió la orden de quitarles el combustible a los camioneros.

En protesta, el politólogo y psicólogo clínico canadiense Jordan Peterson dice asombrado que no puede creer que la policía esté haciendo esto. Llamó «absoluto tarado» al primer ministro Trudeau y le preguntó: «¿Qué crees que va a pasar?».

I can't believe the police are going to do this. What do you think is going to happen you absolute fool @JustinTrudeau ? https://t.co/97LJAVy0E4 — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) February 7, 2022

«Si puedes controlar la fuerza policial, puedes controlar a la población»

El abuso de poder motivó en días recientes la renuncia del cabo Daniel Bulford, quien formaba parte de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) y se encargaba de la seguridad personal del primer ministro.

«No más silencio ni complicidad de mi parte». Reclamó cómo 15 años atrás juró cumplir la ley. Pero ahora el Gobierno le exige violarla. Denuncia cómo el Gobierno de Trudeau atropello los derechos civiles de sus ciudadanos. Reprocha que como policía, su labor es asistir, no intimidar y perseguir.

Corporal Bulford Resigns From His Position of Personal Security for Justin Trudeau "I have drawn my line in the sand. No more silence and compliance from me." pic.twitter.com/KiESy1ZtNo — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 6, 2022

Y no fue una decisión repentina, Bulford lleva meses encabezando una delegación de policías a caballo por la libertad (Mounties for Freedom). De hecho, ahora es el jefe de seguridad de los camioneros.

«Estamos unidos contra la intervención médica forzada y bajo coacción y contra la discriminación de los canadienses que eligieron su derecho a decidir sobre su autonomía corporal», dice la descripción de su organización.

«Si puedes controlar la fuerza policial nacional, puedes controlar a la población», denunció meses atrás Daniel Bulford al advertir sobre los planes extremos del primer ministro.

"If you can control the national police force, you can control the population." Cpl. Daniel Bulford, Trudeau's sniper overwatch, speaks out against the Prime Minister's extreme plans. https://t.co/0BdzbC2viQ pic.twitter.com/jzwqXpsymm — Keean Bexte (@TheRealKeean) October 25, 2021

Como señaló el alcalde de Ottawa, parece que en Canadá se libra una batalla que el gobierno admite estar perdiendo. En esta lucha se enfrentan el control gubernamental contra la libertad que exige la ciudadanía en las calles. Hasta ahora la decisión de la administración de Trudeau ha sido no ceder y exacerbar las medidas autoritarias. Pero todo parece indicar que no sería la fórmula correcta para conseguir una solución. Lejos de desmotivas a los manifestantes, parecen estar consiguiendo más apoyo para mantener su reclamo de respeto a las libertades.