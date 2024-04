La estrecha relación entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro no se limita a lo diplomático y comercial. Seguir los pasos del fallecido Hugo Chávez ha sido siempre el objetivo del mandatario colombiano, aunque la falta de músculo político y la fortaleza de las instituciones han postergado sus planes. Sin embargo, la manera de responder a los cientos de miles de ciudadanos que le piden en las calles rectificar demuestra que –aunque a otro ritmo– sigue los pasos del chavismo, al menos en el discurso.

Frente a las marchas masivas de este domingo en Colombia contra las polémicas reformas del Gobierno, a Petro solo se le ocurrió hablar de un supuesto “golpe blando” para derrocarlo y de las intenciones de asesinarlo. Algo que los venezolanos se han cansado de escuchar en los últimos 25 años. Y es que este libreto copiado de la dictadura cubana se ha repetido una y otra vez en la Venezuela chavista con el fin de distraer la atención, alimentar la división y judicializar a la disidencia para justificar la persecución, lo cual parece estar copiando Petro en Colombia luego de cinco encuentros con Maduro desde que llegó a la Casa de Nariño.

“El principal objetivo de las marchas es gritar ‘fuera Petro’ y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inició y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022”, dijo el presidente colombiano en su cuenta de X. Y a esto agregó en otro tuit que “el proyecto democrático está en peligro. Aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar el presidente”.

No pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió, solo piensan en el golpe de estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfen

El proyecto democrático está en peligro. Aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar… https://t.co/AOmMWiWpPs

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 22, 2024